Две семьи подрались в центре Ростова-на-Дону из-за невесты

В центре Ростова-на-Дону произошла потасовка — две семьи не поделили невесту. В конфликте участвовали представители кочевого народа, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, события разворачивались ночью на вторник в районе здания областного правительства. Впрочем, он отметил, что было «больше шума»: никто не пострадал и не писал заявлений, и произошедшее «даже на административку не тянет».

В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Участников и очевидцев опросили, идет проверка.