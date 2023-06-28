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    Две семьи подрались в центре Ростова-на-Дону из-за невесты

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    В центре Ростова-на-Дону произошла потасовка — две семьи не поделили невесту. В конфликте участвовали представители кочевого народа, сообщает 28 июня РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника агентства, события разворачивались ночью на вторник в районе здания областного правительства. Впрочем, он отметил, что было «больше шума»: никто не пострадал и не писал заявлений, и произошедшее «даже на административку не тянет».

    В пресс-службе ГУ МВД по региону отметили, что в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка. Участников и очевидцев опросили, идет проверка.

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    Комментарии 10

    Гость28 Июн 2023 в 17:53
    Чавелы исполняют
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