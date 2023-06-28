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    Охолощёнка и обнажёнка на Беринга. У шумного мужчины в квартире нашли небольшой арсенал

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    На улице Беринга шумный любитель нагишом принимать на балконе воздушные и солнечные ванны вызвал раздражение жителей дома. К вечеру вторника люди пожаловались на беспокойного соседа в костюме Адама, к которому наведались сотрудники вневедомственной охраны и полиции, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

    В квартире 65-летнего мужчины, которому, судя по фотографии, все же пришлось надеть штаны, их ждал сюрприз в виде коллекции оружия. В одной из комнат квартиры правоохранители обнаружили пять винтовок Мосина, пистолет-пулемет Томпсона, автомат MP-40, пистолет ТТ, самозарядный карабин Симонова, четыре штык-ножа и патроны различного калибра.

    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
    Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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    Владельца, который оказался гражданином одного из сопредельных государств, доставили в 37-й отдел полиции. Предварительно оружие является охолощенным, окончательно это установит экспертиза.

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