Охолощёнка и обнажёнка на Беринга. У шумного мужчины в квартире нашли небольшой арсенал

На улице Беринга шумный любитель нагишом принимать на балконе воздушные и солнечные ванны вызвал раздражение жителей дома. К вечеру вторника люди пожаловались на беспокойного соседа в костюме Адама, к которому наведались сотрудники вневедомственной охраны и полиции, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.



В квартире 65-летнего мужчины, которому, судя по фотографии, все же пришлось надеть штаны, их ждал сюрприз в виде коллекции оружия. В одной из комнат квартиры правоохранители обнаружили пять винтовок Мосина, пистолет-пулемет Томпсона, автомат MP-40, пистолет ТТ, самозарядный карабин Симонова, четыре штык-ножа и патроны различного калибра.

