Росприроднадзор потребовал у Выборгского района Ленобласти 7,8 миллиона рублей за 700 «квадратов» с нефтью

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора направило администрации Выборгского района Ленобласти претензию о возмещении 7,8 миллиона рублей. Причиной стало загрязнение свыше 700 «квадратов» нефтепродуктами, сообщает 28 июня пресс-служба ведомства.
Северо-Западное управление Росприроднадзора
Загрязненный участок в микрорайоне Кировский обнаружили прошлым летом. Нефтепродукты нашли как на поверхности, так и в подземных резервуарах, а в пробах почвы выявили также превышения по цинку и токсичному соединению — бензапирену.
Северо-Западное управление Росприроднадзора
По данным ведомства, отходы относятся к четвертому классу опасности с содержанием нефтепродуктов свыше 60%. Собственность на участок не разграничена, поэтому ущерб предъявили администрации. Загрязнение нужно устранить, а участок рекультивировать, отмечают в Росприроднадзоре.
Северо-Западное управление Росприроднадзора