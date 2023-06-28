К 2025 году в Выборгском районе построят школу на 1550 мест с двумя бассейнами и стадионом

На Манчестерской улице в Выборгском районе началось строительство школы на 1 550 мест. Как уточнили в холдинге Setl Group, ввести ее в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года.



Четырехэтажное здание школы сможет принять учеников с первого по одиннадцатый класс. Кроме учебных классов внутри расположатся лаборатории, мастерские, комнаты отдыха, библиотека, столовая, актовый и три спортивных зала.



Ученики смогут заниматься плаванием в двух бассейнах — размерами 25 на 11 м и 10 на 6 м. А для занятий на свежем воздухе у школьников будет свой стадион с площадками для волейбола, баскетбола и футбола, дорожками для бега и прыжков в длину.

