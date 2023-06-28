    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, сев

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.05eur93.14

    К 2025 году в Выборгском районе построят школу на 1550 мест с двумя бассейнами и стадионом

    647
    обсудить

    На Манчестерской улице в Выборгском районе началось строительство школы на 1 550 мест. Как уточнили в холдинге Setl Group, ввести ее в эксплуатацию планируется в первом квартале 2025 года.

    Четырехэтажное здание школы сможет принять учеников с первого по одиннадцатый класс. Кроме учебных классов внутри расположатся лаборатории, мастерские, комнаты отдыха, библиотека, столовая, актовый и три спортивных зала.

    Ученики смогут заниматься плаванием в двух бассейнах — размерами 25 на 11 м и 10 на 6 м. А для занятий на свежем воздухе у школьников будет свой стадион с площадками для волейбола, баскетбола и футбола, дорожками для бега и прыжков в длину.

    Параллельно со школой в ЖК «Панорама парк Сосновка» сейчас также строят два детских сада — на 250 и 260 мест с бассейнами.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close