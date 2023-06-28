Секс, молоток и домашнее видео. Петербургский суд разобрался в истории с изменой и ложным доносом

В петербургской семье разгорелся нешуточный конфликт: муж схватился за молоток, а жена заявила в полицию об изнасиловании. Позже выяснилось, что история не так проста.

Женщина раскаялась и признала, что донос против мужа был ложным, сообщает 28 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Пояснила свои действия она так: после добровольного секса у них с супругом случилась ссора и он ударил ее молотком по голове и ноге, угрожая убить. Разозлившись, женщина пошла в полицию и заявила, что муж ее изнасиловал.

Муж фигурантки тоже поделился своей версией. По его словам, жены какое-то время не было в России и он позвонил ей с просьбой вернуться. Сначала она отказала, а через несколько дней позвонила и предложила встретиться, сообщив, что уже прилетела обратно.

При встрече выяснилось, что женщина вернулась в Россию еще десять дней назад, но объяснять, чем все это время занималась, якобы не захотела и предложила заняться сексом. Мужчина снял процесс на смартфон, а затем стал упрекать жену в изменах и ударил ее молотком — минимум трижды. Тут в гости зашел знакомый мужа, мужчины ушли на кухню, и в это время жена оделась и ушла.