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    Секс, молоток и домашнее видео. Петербургский суд разобрался в истории с изменой и ложным доносом

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    В петербургской семье разгорелся нешуточный конфликт: муж схватился за молоток, а жена заявила в полицию об изнасиловании. Позже выяснилось, что история не так проста.

    Женщина раскаялась и признала, что донос против мужа был ложным, сообщает 28 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Пояснила свои действия она так: после добровольного секса у них с супругом случилась ссора и он ударил ее молотком по голове и ноге, угрожая убить. Разозлившись, женщина пошла в полицию и заявила, что муж ее изнасиловал.

    Муж фигурантки тоже поделился своей версией. По его словам, жены какое-то время не было в России и он позвонил ей с просьбой вернуться. Сначала она отказала, а через несколько дней позвонила и предложила встретиться, сообщив, что уже прилетела обратно.

    При встрече выяснилось, что женщина вернулась в Россию еще десять дней назад, но объяснять, чем все это время занималась, якобы не захотела и предложила заняться сексом. Мужчина снял процесс на смартфон, а затем стал упрекать жену в изменах и ударил ее молотком — минимум трижды. Тут в гости зашел знакомый мужа, мужчины ушли на кухню, и в это время жена оделась и ушла.

    На следующий день, рассказал муж, пара встретилась, он извинился, и конфликт был исчерпан. Однако позже якобы оказалось, что жена продолжает встречаться с любовником, поэтому супруг разослал то самое домашнее видео ее знакомым через мессенджеры. На следующий день она и пошла в полицию.

    За ложный донос Кировский райсуд Петербурга оштрафовал женщину на 20 тысяч рублей.

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