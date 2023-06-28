    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, сев

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd85.05eur93.14

    Гуляла и украла. Москвичка позарилась на чужое пианино во Владимирской области

    1988
    13 комментариев

    Жительница Москвы во время прогулки нашла старое пианино и решила забрать его к себе на дачу в Александров Владимирской области. Оказалось, пианино купил мужчина, который ждал грузчиков для перевозки музыкального инструмента в его новый ресторан. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

    Фото: УМВД России по Владимирской области
    ПоделитьсяПоделиться

    Ситуация произошла еще в начале июня, когда в полицию поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что у него украли пианино. Он объяснил правоохранительным органам, что купил инструмент для интерьера в новый ресторан. Чтобы перенести инструмент в заведение, он обратился к рабочим. Пока мужчина ждал грузчиков, он ненадолго отлучился, а когда вернулся — пианино пропало.

    Подозреваемой оказалась 39-летняя жительница Москвы. По данным полиции, женщина увидела беспризорный музыкальный инструмент во время прогулки и решила забрать его себе, поскольку как раз занимается реставрацией старых вещей.

    Недолго думая, женщина позвала на помощь родственника, и уже вдвоем они погрузили пианино в машину и повезли его на дачу — собственно, там полиция его и обнаружила.

    Музыкальный инструмент вернули владельцу, а против москвички возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Женщина находится под подпиской о невыезде.

    Впрочем, по какой причине разгорелась столь острая борьба за музыкальный инструмент — в то время как пианино нетрудно приобрести бесплатно на сайтах онлайн-объявлений, — история умалчивает.

    Фото: УМВД России по Владимирской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КражаВладимирская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close