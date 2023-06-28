Гуляла и украла. Москвичка позарилась на чужое пианино во Владимирской области

Жительница Москвы во время прогулки нашла старое пианино и решила забрать его к себе на дачу в Александров Владимирской области. Оказалось, пианино купил мужчина, который ждал грузчиков для перевозки музыкального инструмента в его новый ресторан. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Фото: УМВД России по Владимирской области Поделиться Поделиться





Ситуация произошла еще в начале июня, когда в полицию поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что у него украли пианино. Он объяснил правоохранительным органам, что купил инструмент для интерьера в новый ресторан. Чтобы перенести инструмент в заведение, он обратился к рабочим. Пока мужчина ждал грузчиков, он ненадолго отлучился, а когда вернулся — пианино пропало.



Подозреваемой оказалась 39-летняя жительница Москвы. По данным полиции, женщина увидела беспризорный музыкальный инструмент во время прогулки и решила забрать его себе, поскольку как раз занимается реставрацией старых вещей.



Недолго думая, женщина позвала на помощь родственника, и уже вдвоем они погрузили пианино в машину и повезли его на дачу — собственно, там полиция его и обнаружила.



Музыкальный инструмент вернули владельцу, а против москвички возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ — кража. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Впрочем, по какой причине разгорелась столь острая борьба за музыкальный инструмент — в то время как пианино нетрудно приобрести бесплатно на сайтах онлайн-объявлений, — история умалчивает.