Госдума запретила взыскивать долги по кредитам, но не для всех

Госдума приняла закон, который запрещает до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые были взяты в банках или микрофинансовых организациях. Об этом в среду, 28 июня, сообщает РИА Новости.

Деятельность по возврату просроченных задолженностей, возникших до 30 сентября 2022 года, запрещается до 1 января 2026 года в целях защиты прав и законных интересов жителей новых регионов России.



Запрет касается только задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами — кредитными и микрофинансовыми организациями. На долги между физлицами, долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам ИП он не распространяется.

