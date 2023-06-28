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    Госдума запретила взыскивать долги по кредитам, но не для всех

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    Госдума приняла закон, который запрещает до 2026 года взыскивать просроченные долги с жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые были взяты в банках или микрофинансовых организациях. Об этом в среду, 28 июня, сообщает РИА Новости.

    Деятельность по возврату просроченных задолженностей, возникших до 30 сентября 2022 года, запрещается до 1 января 2026 года в целях защиты прав и законных интересов жителей новых регионов России.

    Запрет касается только задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами — кредитными и микрофинансовыми организациями. На долги между физлицами, долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам ИП он не распространяется.

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