Два трамвая одного маршрута не разъехались на Петергофском шоссе

ДТП с трамваями в Красносельском районе Петербурга днем 28 июня заставило пассажиров прогуляться пешком. Трамваи временно объезжают этот участок по измененным маршрутам.
На пересечении Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова столкнулись два трамвая маршрута № 36, сообщает читательница «Фонтанки» Ольга. Судя по фото, один состав задел бок другого на участке, где пути разветвляются. Пассажиров из вагонов высадили, добавляет очевидица.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 15:00 на перекрестке произошел сход вагона с рельсов. Сейчас трамваи № 36 следуют в обход по улицам Маршала Казакова и Десантников, а № 52 — по улице Маршала Казакова и улице Десантников до улицы Пограничника Гарькавого.
Трамвайные пути на перекрестке выделенные, но и автомобильное движение, по данным «Яндекс.Пробок», там сейчас затруднено. Подробности ДТП уточняются.