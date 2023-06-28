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    Два трамвая одного маршрута не разъехались на Петергофском шоссе

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    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
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    ДТП с трамваями в Красносельском районе Петербурга днем 28 июня заставило пассажиров прогуляться пешком. Трамваи временно объезжают этот участок по измененным маршрутам.

    На пересечении Петергофского шоссе и проспекта Маршала Жукова столкнулись два трамвая маршрута № 36, сообщает читательница «Фонтанки» Ольга. Судя по фото, один состав задел бок другого на участке, где пути разветвляются. Пассажиров из вагонов высадили, добавляет очевидица.

    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга
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    Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», в 15:00 на перекрестке произошел сход вагона с рельсов. Сейчас трамваи № 36 следуют в обход по улицам Маршала Казакова и Десантников, а № 52 — по улице Маршала Казакова и улице Десантников до улицы Пограничника Гарькавого.

    Трамвайные пути на перекрестке выделенные, но и автомобильное движение, по данным «Яндекс.Пробок», там сейчас затруднено. Подробности ДТП уточняются.

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    Фото: читательница «Фонтанки» Ольга

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