Минобороны РФ: В Краматорске поражен пункт дислокации командования бригады ВСУ

Российское Минобороны днем 28 июня прокомментировало удар по городу Краматорску в ДНР, находящемуся под контролем Украины. По данным ведомства, там был поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.



Накануне вечером в украинских СМИ появились сообщения о ракетном ударе, который якобы пришелся на пиццерию в центре Краматорска, а также были повреждены жилые дома, кафе и магазины. Киев сообщает о погибших и десятках раненых.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о ситуации в Краматорске, отметил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. «Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — заявлял он (цитата по ТАСС).

