Минпромторг хочет кардинального импортозамещения аппаратов ИВЛ. Больницы смогут покупать только отечественные аппараты

На портале нормативных правовых актов опубликован разработанный Минпромторгом проект постановления правительства, по которому предполагается запретить закупки импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку мощности их российских производителей превысили потребности. Напомним, это произошло в период пандемии, когда в ИВЛ возникла беспрецедентная нужда, а иностранные производители перестали продавать свои аппараты за рубеж, поскольку обеспечивали ими в первую очередь свои национальные клиники. Российские предприятия были вынуждены перейти на самообеспечение жизненно важным оборудованием.



Сегодня в России три производителя аппаратов ИВЛ, два из них — это госкорпорация «Ростех» (собственно «Ростех» и АО «КРЭТ» , входящее в госкорпорацию) и ООО «Тритон-Электроникс». Минпромторг объясняет свою позицию тем, что запрет на закупки иностранных ИВЛ — это поддержка российских производителей. В пояснительной записке к проекту постановления сказано, что мощности российских компаний позволяют производить до 36 тысяч аппаратов в год, в то время как потребность для государственных и муниципальных больниц — 2,7 тысячи в год (рассчитана на данных о госзакупках).

