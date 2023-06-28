Минпромторг хочет кардинального импортозамещения аппаратов ИВЛ. Больницы смогут покупать только отечественные аппараты

На портале нормативных правовых актов опубликован разработанный Минпромторгом проект постановления правительства, по которому предполагается запретить закупки импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поскольку мощности их российских производителей превысили потребности. Напомним, это произошло в период пандемии, когда в ИВЛ возникла беспрецедентная нужда, а иностранные производители перестали продавать свои аппараты за рубеж, поскольку обеспечивали ими в первую очередь свои национальные клиники. Российские предприятия были вынуждены перейти на самообеспечение жизненно важным оборудованием.
Сегодня в России три производителя аппаратов ИВЛ, два из них — это госкорпорация «Ростех» (собственно «Ростех» и
Сообщение о том, что все госклиники обязаны будут закупать только российские аппараты, уже вызвало легкую панику в соцсетях. Так, например, зампредседателя СПЧ Ирина Киркора сетует, что Минпромторг не привлек к разработке законопроекта пациентские организации, и напоминает о трагедии в петербургской больнице святого Георгия, где из-за неисправности аппаратов ИВЛ погибли 6 пациентов с тяжелым течением ковида. Другие вспоминают пожар из-за ИВЛ в больнице