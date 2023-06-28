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    На первой линии метро в Петербурге человек упал на путь. Движение поездов задерживается

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    Станция метро «Площадь Восстания» временно закрыта из-за падения человека на пути.

    Движение поездов приостановлено на первой линии метро, сообщают 28 июня читатели «Фонтанки». По их данным, ограничение действует на участке от «Площади Восстания» до «Академической».

    В метро «Фонтанке» уточнили, что на станции «Площадь Восстания» на пути упал человек. Он жив, о его состоянии пока неизвестно. График движения восстанавливается.

    Обновление:

    В 15:12 метрополитен сообщил, что движение по первой линии осуществляется в обычном режиме.

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