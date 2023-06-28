В Петербурге пройдут довыборы в ЗакС

После сложения полномочий депутата Алексея Далматова в Петербурге объявят дополнительные выборы. Об этом 28 июня сообщил журналистам спикер Заксобрания Александр Бельский.



«В течение года мы должны будем провести выборы», — заявил он.

Глава фракции «Единой России» Павел Крупник сообщил «Фонтанке», что партия будет выставлять на довыборы своего кандидата, однако он не уверен, что желающих стать депутатом вне зависимости от партии будет много. «Не все хотят в наше время идти в депутаты. Это не самое сладкое место».

Единоросс Алексей Далматов сложил полномочия депутата 28 июня, объяснив это семейными причинами. Последние полгода он не появлялся на заседаниях. В ЗакС он избрался от 18-го округа в Кировском и Красносельском районах. Ранее эту территорию представлял в парламенте Сергей Никешин.