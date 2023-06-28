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    Анна Асти, Мэйби Бэйби, Хаски, Инстасамка и другие: VK Fest вновь соберет в Петербурге самых популярных артистов

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    VK Fest, будучи фестивалем главной соцсети России, каждый год проходит с поистине грандиозным размахом, так что есть все основания думать, что и на этот раз мероприятие подарит тонны впечатлений и ярких выступлений. В Петербурге Vk Fest пройдет 1–2 июля в парке 300-летия (0+).

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    VK Fest — это фестиваль с очень высокой плотностью действительно важных для российской сцены артистов. Каждый год сцены фестиваля отдаются на растерзание самым востребованным музыкантам момента. Так будет и на этот раз. Перечислим лишь некоторые имена из огромного лайнапа: Анна Асти, Хаски, Big Baby Tape, Элджей, Лолита, Мэйби Бэйби, Gayazovs Brothers, OG Buda, Тося Чайкина.

    Какую бы музыку вы ни слушали, в списке артистов точно найдется несколько имен, которые заставят посетить фестиваль. Полный список, а также и изменения в программе, смотрите в паблике фестиваля.

    Кроме музыки, на фестивале будет чем заняться — пришедших ждет множество других активностей: драйв-шоу, зона косплея, видеоигры, встречи с популярными блогерами — СуперСтасом, Егориком, Даником и Яной Зениной (ЯЯНА)) и многое другое.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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