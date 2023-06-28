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    Лукашенко – о России: Несколько лет назад выясняли отношения, но теперь дело пошло

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    Александр Лукашенко и Владимир Путин выступили с видеообращениями к участникам итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии, которая проходит 28 июня в Уфе.

    Как отметил Лукашенко, даже в самые сложные времена контакты на уровне регионов активно развивались, что «помогло нам выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны». А сейчас прочные отношения помогают «держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам» (цитата по БелТА).

    Белорусский президент подчеркнул, что еще несколько лет назад Москва и Минск «порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу», а теперь «не нужно никого агитировать» за развитие партнёрства. «Дело пошло. Взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила рекордную планку в 50 миллиардов долларов», – добавил Лукашенко.

    Владимир Путин в свою очередь, отметил, что сотрудничество регионов – это сердце по-настоящему союзнических отношений России и Белоруссии, интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Он заявил, что Белоруссия – первый по объему торговли партнер России среди участников СНГ и четвертый во всем мире. Товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 12% и превысил три триллиона рублей. А за январь-апрель 2023-го взаимная торговля прибавила ещё одиннадцать процентов, сообщил президент РФ.

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