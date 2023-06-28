Лукашенко – о России: Несколько лет назад выясняли отношения, но теперь дело пошло

Александр Лукашенко и Владимир Путин выступили с видеообращениями к участникам итоговой сессии X Форума регионов России и Белоруссии, которая проходит 28 июня в Уфе.



Как отметил Лукашенко, даже в самые сложные времена контакты на уровне регионов активно развивались, что «помогло нам выстоять в условиях развала государственности и разрыва устоявшихся экономических связей после распада великой страны». А сейчас прочные отношения помогают «держать новый удар со стороны Запада по всем фронтам» (цитата по БелТА).



Белорусский президент подчеркнул, что еще несколько лет назад Москва и Минск «порой выясняли отношения, доказывали что-то друг другу», а теперь «не нужно никого агитировать» за развитие партнёрства. «Дело пошло. Взаимная торговля товарами и услугами в прошлом году превысила рекордную планку в 50 миллиардов долларов», – добавил Лукашенко.