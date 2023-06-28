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    161.RU: Топ-менеджер Сбербанка задержана в аэропорту. Она носитель гостайны и отказалась проходить полиграф

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    В аэропорту Минеральных Вод задержана заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка, сообщает 161.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. Имя не раскрывается до официального подтверждения. По данным издания, возбуждено уголовное дело о контрабанде.

    Женщина, как пишет издание, прилетела из Стамбула и на границе у неё нашли незадекларированное золотое кольцо с бриллиантом. Оно оценивается в несколько миллионов рублей. Предварительно, женщина утверждает, что не является хозяйкой кольца, её якобы просили его забрать.

    «Носитель государственной тайны. Полиграф проходить отказалась, что усугубляет ее положение», — отмечает источник.

    Портал 161.RU обратился в Юго-Западный банк, Южную транспортную прокуратуру и Управление транспорта МВД по СКФО, в банке и управлении комментировать отказались.

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    КонтрабандаСбербанкМинеральные Воды
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