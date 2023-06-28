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    Российским магазинам могут позволить раздавать продукты с истекающим сроком годности

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    Российским магазинам хотят разрешить бесплатно отдавать продукты, у которых со дня на день закончится срок годности. Данный законопроект подготовила фракция ЛДПР, сообщает 28 июня газета «Известия».

    Согласно предложенным поправкам в Налоговой кодекс, магазины предлагается освободить от уплаты НДС, если продукты и бутилированная вода с истекающим сроком годности будут бесплатно отданы населению. По словам авторов законопроекта, сейчас сетям невыгодно заниматься благотворительностью, поскольку не платить налоги можно только на выброшенную продукцию с уже истекшим сроком годности. Инициатива не будет распространяться на алкоголь, детское и диетическое питание, пояснили авторы.

    «Известия» уточняют, что ЛДПР заручилась поддержкой крупнейших российских ретейлеров и профильных комитетов Госдумы. Сейчас законопроект направлен в правительство, которое должно написать отзыв на инициативу.

    Еще в прошлом году Минпромторг поддержал идею передавать на благотворительность продукты с коротким сроком годности — это поможет сохранить порядка миллиона тонн продовольствия в год, а также поддержать население. Тогда в министерстве говорили, что вопрос упирается в НДС.

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