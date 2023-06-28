Убежал босиком. Во время тушения красноярских лесов пропал пожарный

В Красноярском крае больше недели разыскивают 21-летнего десантника-пожарного Максима Михасева. Следователи подозревают убийство.



Мужчина в составе лесопожарной бригады участвовал в тушении лесного пожара в 15 километрах от посёлка Кирсантьево. По данным местного СУ СК, предварительно установлено, что 21 июня около 2 часов он ушел в свою палатку спать, а в 5 часов утра проснувшиеся сотрудники лесопожарной бригады пришли его будить, но не нашли на месте. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).



Родственники Максима рассказывают, что у него случился конфликт с коллегами, они подрались. Он бросил в лагере (в тот момент там было 25 человек) личные вещи и телефон и босиком побежал в лес, чтобы спастись от драки, пишет NGS24.

