    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.05eur93.14

    В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

    3014
    11 комментариев

    На предстоящем заседании совета директоров Банка России впервые после длительного периода могут повысить ключевую ставку. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал журналистам 28 июня во Владивостоке зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.

    Ставка не меняется с сентября 2022 года. В июне регулятор оставил её на уровне 7,5% годовых.

    «Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели», — сказал Заботкин.

    Он добавил: «Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков всё в большей степени смещен в сторону проинфляционную».

    В частности, по его словам, расширяется внутренний спрос со стороны государственного и частного секторов, растёт объём кредитования.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ставка ЦБЦентробанк
    ЛАЙК1
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close