В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

На предстоящем заседании совета директоров Банка России впервые после длительного периода могут повысить ключевую ставку. Об этом, как передаёт РИА Новости, рассказал журналистам 28 июня во Владивостоке зампредседателя Центробанка Алексей Заботкин.



Ставка не меняется с сентября 2022 года. В июне регулятор оставил её на уровне 7,5% годовых.



«Это довольно длительный промежуток времени, когда она остается неизменной. Потому что ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели», — сказал Заботкин.

