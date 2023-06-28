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    Жара в Петербурге стремится к максимуму. Грозы тоже будут

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Среда в Петербурге собирается стать самым жарким днём на неделе. Температура будет стремиться к 30 градусам, но добраться до этого психологически значимого рубежа не должна. Период ливней продолжается. Сегодня, как и в предыдущие дни, осадки ждём после обеда.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июня местами возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ливни, град. Ветер восточных направлений слабый, днем при грозе порывистый. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 15–17 градусов, днем составит 26–28 градусов.

    «Сегодня Северная столица останется в зоне жаркой и неустойчивой погоды. После полудня в небе над регионом начнут образовываться очаги мощных кучево-дождевых облаков, которые по мере своего развития станут причиной локальных дождей и гроз. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра характер погоды сохранится, но температура начнёт медленно снижаться.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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