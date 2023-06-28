В Красноярском крае полиция ищет вооруженного подростка

Вооруженного подростка разыскивает полиция в Красноярском крае 28 июня. По предварительной информации, 16-летний юноша похитил оружие в гостях.

Как сообщает пресс-служба краевого управления МВД, с заявлением о пропаже из сейфа двух единиц зарегистрированного огнестрельного оружия и нескольких патронов к ним обратился житель города Бородино. Оружие исчезло после визита приятеля сына.



В настоящее время на розыск подозреваемого ориентирован личный состав отдела, а также сотрудники полиции из близлежащих ОВД.



Приметы разыскиваемого: рост 160 см, короткая стрижка, темно-карие глаза. Был одет в серую кофту с капюшоном, темно-синие штаны и кроссовки-кеды темно-синего цвета.

