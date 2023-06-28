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    Все началось с девочек. Подробности драки подростков в ТРК «Галерея»

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    «Фонтанка» узнала подробности драки подростков в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте 27 июня. Молодежные субкультуры оказались ни при чем.

    По предварительным данным, началось все с ссоры двух девочек, каждая из которых пожаловалась парням из своей компании. В свою очередь, юноши начали конфликт из-за своих подруг. Одна группа ребят ушла, другая осталась — их и доставили в отдел. В данный момент с ними еще работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

    Ранее «Фонтанка» писала, что подростки подрались в «Галерее» с применением газового баллончика.

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    Драка в Галерее
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