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    В Госдуму внесли законопроект о штрафах за спам-звонки с рекламой кредитов

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    Парламентарии из Брянской области внесли в Госдуму законопроект о штрафах за спам-звонки от банков и других кредитных организаций. Документ 27 июня был опубликован в думской электронной базе.

    Спам-звонком является рекламное предложение, в котором не оговариваются все условия кредитов и займов, которые и определяют их конечную стоимость для потребителя. Документом предлагается установить штрафы за такие звонки и другую рекламу, распространяемую через электросвязь.

    Для граждан штрафы могут достигать 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических — до миллиона рублей. На сегодняшний день санкции в разы меньше. Например, максимальный штраф для должностного лица — 20 тысяч рублей.

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