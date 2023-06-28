В Госдуму внесли законопроект о штрафах за спам-звонки с рекламой кредитов

Парламентарии из Брянской области внесли в Госдуму законопроект о штрафах за спам-звонки от банков и других кредитных организаций. Документ 27 июня был опубликован в думской электронной базе.



Спам-звонком является рекламное предложение, в котором не оговариваются все условия кредитов и займов, которые и определяют их конечную стоимость для потребителя. Документом предлагается установить штрафы за такие звонки и другую рекламу, распространяемую через электросвязь.

Для граждан штрафы могут достигать 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических — до миллиона рублей. На сегодняшний день санкции в разы меньше. Например, максимальный штраф для должностного лица — 20 тысяч рублей.