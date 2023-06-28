Среда джаза с Давидом Голощекиным: Jeff Holmes Big Band – Live In Russia

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Запись концерта биг-бэнда Джеффа Холмса в московском театре эстрады. В концерте приняли участие - Давид Голощекин (флюгельгорн) и Сергей Гурбелошвили (саксофон). Ноябрь 1991 года.
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Запись концерта биг-бэнда Джеффа Холмса в московском театре эстрады. В концерте приняли участие - Давид Голощекин (флюгельгорн) и Сергей Гурбелошвили (саксофон). Ноябрь 1991 года.
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