«Я боями занимаюсь без правил». В Петербурге из троллейбуса № 1 вытащили драчунью

Контролеру во время работы в троллейбусе № 1 пришлось противостоять женщине, на которую пожаловались пассажиры во вторник, 27 июня. На Заневской площади ее удалось вывести на улицу, процесс попал на видео.
читатель «Фонтанки»
«Женщина в пьяном состоянии орала на весь автобус, оскорбляла и плевала на людей», — рассказала читательница «Фонтанки», уточнив, что ни на какие замечания дебоширка не реагировала.
Контроллеры при помощи другого мужчины в итоге удалось освободить салон троллейбуса от неприятной пассажирки. В ответ она попыталась пнуть его под ягодицы, но потерпела неудачу и упала на асфальт. «Я боями занимаюсь без правил», — заявила она. «Фонтанка» верит.