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    «Я боями занимаюсь без правил». В Петербурге из троллейбуса № 1 вытащили драчунью

    1964
    16 комментариев

    Контролеру во время работы в троллейбусе № 1 пришлось противостоять женщине, на которую пожаловались пассажиры во вторник, 27 июня. На Заневской площади ее удалось вывести на улицу, процесс попал на видео.

    читатель «Фонтанки»

    «Женщина в пьяном состоянии орала на весь автобус, оскорбляла и плевала на людей», — рассказала читательница «Фонтанки», уточнив, что ни на какие замечания дебоширка не реагировала.

    Контроллеры при помощи другого мужчины в итоге удалось освободить салон троллейбуса от неприятной пассажирки. В ответ она попыталась пнуть его под ягодицы, но потерпела неудачу и упала на асфальт. «Я боями занимаюсь без правил», — заявила она. «Фонтанка» верит.

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    Комментарии 16

    Гость27 Июн 2023 в 20:24
    На обязательное работы
    +0−0
    Гость27 Июн 2023 в 20:23
    Позорница
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