В Италии футболистам запретили носить футболки с номером 88

Итальянская федерация футбола (FIGC) в сотрудничестве с министерством внутренних дел и министерством спорта Италии приняли решение о том, что футболистам запрещено носить футболки с номером 88 начиная со следующего сезона, сообщило издание La Gazzetta dello Sport. Данное решение принято в рамках борьбы с антисемитизмом.



В дополнение к этому футбольным фанатам запрещено использовать символы, которые могут ассоциироваться с нацизмом. Также вводятся ограничения на использование членами футбольных клубов дискриминационных высказываний на публичных мероприятиях. Устанавливается процедура преждевременного завершения футбольных матчей в случае проявления дискриминации.