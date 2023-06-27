В Италии футболистам запретили носить футболки с номером 88

Итальянская федерация футбола (FIGC) в сотрудничестве с министерством внутренних дел и министерством спорта Италии приняли решение о том, что футболистам запрещено носить футболки с
В дополнение к этому футбольным фанатам запрещено использовать символы, которые могут ассоциироваться с нацизмом. Также вводятся ограничения на использование членами футбольных клубов дискриминационных высказываний на публичных мероприятиях. Устанавливается процедура преждевременного завершения футбольных матчей в случае проявления дискриминации.
В неонацистских кругах
В марте футбольный клуб «Лацио» заблокировал болельщику доступ на домашние матчи на всю жизнь после того как тот появился на игре против «Ромы» в футболке с надписью «