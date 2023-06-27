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    В Италии футболистам запретили носить футболки с номером 88

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    Итальянская федерация футбола (FIGC) в сотрудничестве с министерством внутренних дел и министерством спорта Италии приняли решение о том, что футболистам запрещено носить футболки с номером 88 начиная со следующего сезона, сообщило издание La Gazzetta dello Sport. Данное решение принято в рамках борьбы с антисемитизмом.

    В дополнение к этому футбольным фанатам запрещено использовать символы, которые могут ассоциироваться с нацизмом. Также вводятся ограничения на использование членами футбольных клубов дискриминационных высказываний на публичных мероприятиях. Устанавливается процедура преждевременного завершения футбольных матчей в случае проявления дискриминации.

    В неонацистских кругах число 88 имеет особое значение, так как представляет собой аббревиатуру HH, что является кодом для нацистского приветствия (восьмая буква латинского алфавита — H).

    В марте футбольный клуб «Лацио» заблокировал болельщику доступ на домашние матчи на всю жизнь после того как тот появился на игре против «Ромы» в футболке с надписью «Гитлерсон 88». Президент еврейской общины в Риме Рут Дурегелло выразила возмущение из-за этого инцидента, а также обратила внимание на антисемитские выкрики от фанатов «Лацио».

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    Гость27 Июн 2023 в 20:25
    88
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