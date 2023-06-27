Не бил в голову, так как маленький. В Петербурге приговорили выбивателя долгов

«Фонтанка» писала , как в ночь на 7 октября 2020 года на проспекте Космонавтов нашли 41-летнего мужчину с пробитой головой и другими травмами. Пострадавший был госпитализирован, но спасти его не удалось. По материалам дела, Алиев и Багиев (последний скрылся в Азербайджане) поехали на встречу с должником той ночью, чтобы выбить долг и заставить ответить за оскорбления в их адрес. По пути фигуранты попали в ДТП и разбили BMW, за рулем был пьяный Багиев. Это мужчин не остановило, они пересели на Genezis товарища, который все это время мчался за BMW, чтобы остановить пьяного Багиева. Долго на новой машине фигуранты не проехали. Владелец глушил двигатель через мобильное приложение, решено было снова сменить машину — на Toyota под управлением другого человека.

Московский районный суд огласил приговор в отношении Немата Алиева, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с летальным исходом. Об этом 27 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С горем пополам они доехали до проспекта Космонавтов, 64, где их ждал потерпевший. Соучастники нанесли ему не менее 12 ударов руками и ногами, причинив смертельные травмы.

Алиев вину не признал, пояснил, что в голову сам не бил, так как он маленького роста, а потерпевший большого, и доставал Алиев рукой только до плеча, туда и ударил. Как соучастник бил в голову, тоже не видел.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК строгого режима. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен судом на сумму 2 000 000 рублей.

