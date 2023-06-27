Банк России возобновляет публикацию отчетности банков, которую ранее приостановил из-за санкций

Банк России возобновил публикацию отчетности банков, которую приостанавливал в 2022 году из-за санкционных рисков. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе Центрального банка.
«Это увеличит прозрачность банковского сектора в целом и отдельных кредитных организаций для клиентов, партнеров, экспертов и инвесторов», - считают в ЦБ.
Во вторник на сайте регулятора опубликованы данные оборотной ведомости, расчет капитала и обязательные нормативы банков за май 2023 года. В июле Банк России планирует вернуться в публикации квартальных отчетов о финансовых результатах и ежеквартальных форм отчетности банковских групп, включающих данные о консолидированном балансе и ряд других показателей.
При публикации из отчетности будет исключена чувствительная информация, чтобы не подвергать банки и их контрагентов дополнительному санкционному давлению.