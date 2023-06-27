«Популярный Art&Science» предлагает составить звуковой профиль стрелки Васильевского острова

Уже не первый год ученые Института физиологии им. И. П. Павлова РАН и современные художники создают совместные проекты. Но, чтобы на них посмотреть, надо было ехать в Колтуши. А сейчас все по-другому: 1 июля запускают проект из четырех сессий, которые будут проходить в двух локациях: на стрелке Васильевского острова и в Институте физиологии на набережной Макарова, 6. Это будут мастер-классы, лекции, дискуссии о научном искусстве. Каждый раз — определенная тема, можно будет не только слушать, но и участвовать в создании арт-сайенс-проекта. Бесплатно. 14+



Фото: Наталья Гончарова Поделиться Поделиться





Первая сессия посвящена экологии человека: это междисциплинарная область, которая изучает взаимодействие людей с окружающей средой и адаптируется к ней. Из факторов окружающей среды исследователи (как ученые, так и художники) выбрали звук: человек и издает звуки, и под воздействие звуков попадает. Мало кто об этом думал, оказавшись, например, в звуковой среде стрелки Васильевского острова. Вот и подумаем. Ученые расскажут, как они изучают слух человека, а художники — об изучении звуковых сред. А потом проведут вместе со всеми посетителями «научно-художественное исследование звучания стрелки В. О. с целью создания коллективного art&science произведения». Сессию проведут ученые-нейрофизиологи Варвара Семенова и Екатерина Петропавловская, художники Анна Мартыненко и Андрей Поповский. Предупреждают, что понадобится мобильник с памятью не меньше 2 Гб.



Сессия рассчитана почти на целый день — с 11:00 до 19:00, бесплатно, но нужно зарегистрироваться.

Проект продлится до ноября и завершится выставкой, созданной в рамках программы учеными, художниками и участниками программы. Подробности программы — на сайте проекта. Александра Шеромова

