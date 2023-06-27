В Кремле оценили вероятность начала переговоров по Украине: новости СВО за 27 июня

В СМИ появилась информация, что западные страны обсуждают ключевые принципы мира на Украине. На возможность переговоров ответили в Кремле Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый день мы рассказываем о самых главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 27 июня.

Путин и Лукашенко прокомментировали мятеж Пригожина В течение всего дня президенты России и Белоруссии выступали с обращениями, в которых комментировали произошедший в минувшие выходные мятеж. Собрали главные тезисы:

ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством, об этом заявил Владимир Путин, отметив, что в период с мая 2022 по май 2023 года государство выделило на ЧВК 86 миллиардов 262 миллиона рублей; ЧВК «Вагнер» передаст всю тяжелую технику Минобороны РФ. Бойцы смогут продолжить военное дело, вступив в ряды российской армии; Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за их действия во время мятежа Пригожина. Выступая на Соборной площади, президент подчеркнул, что военные встали на пути смуты, предотвратив гражданскую войну;



Лукашенко подтвердил, что Пригожин приехал в Белоруссию; по его словам, белорусский министр обороны Виктор Хренин считает, что ЧВК «Вагнер» не помешала бы армии их страны.



Кроме того, ФСБ прекратила уголовное дело против Пригожина о вооруженном мятеже. В ведомстве подчеркнули, что при расследовании дела было установлено, что участники мятежа «прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления». Песков заявил, что не видит предпосылок для начала переговоров по Украине Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг возможные переговоры по ситуации вокруг Украины. Он рассказал журналистам, что Запад и Киев полностью исключают возможность мирных переговоров.

Своим ответом пресс-секретарь президента прокомментировал слухи о возможных переговорах по Украине в следующем месяце. Ранее немецкий телеканал ARD рассказал о том, что в июне в Копенгагене прошла секретная встреча представителей западных государств с членами БРИКС, на которой политики якобы обсуждали ключевые принципы мира на Украине.

В Госдуме потребовали назвать имена чиновников, которые сбежали из России 24 июня Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил письмо главе Росавиации Александру Нерадько, в котором потребовал опубликовать список чиновников, покинувших Россию 24 июня. — Предлагаю опубликовать списки граждан, которые с 00:00 до 23:59 часов 24 июня 2023 года вылетели из Москвы, из числа высокопоставленных чиновников и известных в России бизнесменов, — заявил Дмитрий Гусев.

Депутат добавил, что сведения об уехавших из страны бизнесменах могут использовать спецслужбы Запада для разрушения доверия к российской власти.



Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев также отметил необходимость проанализировать, кто остался на своем рабочем месте, а кто уехал. — Я принципиально убежден, что тем, кто убегает, когда тяжело, нет места на государственной службе, — подчеркнул Хамзаев.

Дума ТВ / T.me

Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании попросил главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева проанализировать, кто из чиновников и госслужащих пытался выехать из страны во время мятежа. Россия вывозит дипломатов из США Российский самолет направился в США, чтобы вывезти дипломатов, которым американские власти предписали покинуть страну. Об этом у себя в телеграм-канале сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

— Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям, — отметила Захарова.

В Венгрии оценили эффективность антироссийских санкций Премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Bild заявил, что Украина не может взять верх над Россией, несмотря на иностранную поддержку. — Точка зрения, что украинцы смогли бы победить Россию, действуя на передовой, при нашей поддержке финансами, информацией, оборудованием, на мой взгляд, — это непонимание ситуации, — сказал Орбан. Также венгерский премьер призвал к диалогу с Россией и признался, что санкции против РФ подорвали доверие между Москвой и Брюсселем, нанесли ущерб экономике Венгрии и других стран Европы, а ЕС «не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине». Рамзан Кадыров заявил о попытке украинских диверсантов прорваться в Белгородскую область Рамзан Кадыров заявил, что чеченские бойцы предотвратили попытку прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области. — Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага, — написал Кадыров у себя в телеграм-канале.

Kadyrov_95 / T.me

О том, что подразделения «Ахмат» начали охранять границу в Белгородской области, стало известно в середине июня. ООН зафиксировала значительный рост нарушений закона украинскими силовиками

В Организации Объединенных Наций заявили, что десятки человек подверглись пыткам в скрытых украинских изоляторах. Также было отмечено, что Украина заключила в тюрьму мирных жителей, которые занимались гуманитарной помощью на территориях, подконтрольных России.

Что еще произошло 27 июня: посланник Папы Римского по урегулированию на Украине прибудет в Москву 28–29 июня, сообщили в Ватикане; жители Украины попросили Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Белоруссией из-за сотрудничества с Россией; правительство одобрило проект закона о погашении военной ипотеки погибших на Украине «Росвоенипотекой», а не банками.