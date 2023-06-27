Женщина — тоже предприниматель. Пять историй успеха бизнесвумен, рассказанные ими самими

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Это истории о том, как женщины приходят в бизнес. Что движет ими? Интерес и любовь. Любая женщина вкладывает душу в то, чем занимается, — отвечают они. «Фонтанка» попросила одну из петербургских предпринимательниц поговорить со своими единомышленницами.



Неважно, что ты делаешь: нижнее белье или промышленные машины. Все эти истории объединяет страсть к своему делу, желание сделать мир чуть лучше, чуть красивее и интереснее. Ведь в любом деле для женщины важна увлеченность, вера в то, что ты делаешь. И конечно же любовь. Любовь для женщины определяющая эмоция. И еще одно объединяет все эти истории: создание российского бренда.



Марина. Бренд нижнего белья ORA. Производство в Санкт-Петербурге Привет. Я Марина Шевченко. Сооснователь салона нижнего белья ORA.

Я всегда любила красивое нижнее белье. Полагая, что красивое, женственное, чувственное белье нужно носить каждый день. Белье, которое подчеркивает красоту твоего тела. И носить его прежде всего для себя. После 35 я начала обращать внимание, что если хочешь купить красивое белье, без пуш апа, элегантное, то пойти практически некуда. Везде висит один и тот же товар, штампованный, одноцветный, на поролоне. Последним этапом стал постепенный уход с рынка премиальных европейских марок, тех, которые делают не массовый товар. Я огляделась и поняла, что российских производителей такого белья просто нет. Но почему? Ведь русские женщины всегда считались самыми красивыми. Они достойны, вне всяких сомнений, носить самое красивое белье.



У меня появился единомышленник, партнер, Ирина, которая также хотела доказать всем, что мы в России тоже сможем создавать красивое нижнее белье. Чтобы не нужно было искать специальное белье для особых дней и событий. А можно просто прийти и купить его. Особенное белье, но на каждый день. В конце апреля 2022 года мы решились. Не было сомнений, что производство должно располагаться в Санкт-Петербурге. Мы были уверены, что мы сможем найти людей, также увлеченных своей профессией, как и мы. И главное, профессионалов своего дела. Мы учились и искали. Учились всему: как создавать лекала, как делать сложные чашки, где покупать материалы, технологии шитья. Искали и нашли истинных профессионалов, любящих сове дело: модельера (Елена Маркутина), швеи (Ирина Богданова и Мария Березина). Все это тяжело, непривычно, но невероятно интересно. Особенно, когда понимаешь, что идешь к созданию чего-то очень красивого, нового и сделанного в России.



Конечно, есть глобальные проблемы. Все материалы импортные: от фурнитуры до ниток. К сожалению, многие продавцы постепенно уходят из РФ. Но мы стремимся найти российских производителей. Например, вся наша упаковка — специальные мешочки для хранения белья — сделана из отечественных материалов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы делать вышивку на сетке для создания белья.

В конечном итоге, глобальной миссией нашего бренда мы видим популяризировать идею о том, что именно белье поможет Вам любить себя и ценить себя как женщину. Не как работника, не как лицо компании, лицо семьи, маму, жену, хозяйку. А именно как женщину. А значит, не нужно воспринимать белье, как сексуальный аксессуар. Белье — это часть гардероба, такая же одежда. Только она скрыта от других глаз, но так фантастически много дает внутренних ощущений его обладательнице.



Пока мы развиваемся через социальные сети и продажи по узкому кругу тех, кто нас знает. Но в планах открытие собственного салона, как только мы станем более известны.

Кристина. Бренд аксессуаров Mia Cristine. Производство в Санкт-Петербурге Привет, я Кристина Филиппова, соосновательница бренда аксессуаров Mia Cristin.

История магазина аксессуаров «Mia Cristine» началась в 2021 году. Это совсем молодой (семейный) бизнес, который только начинает набирать обороты. Вся наша семья (женская ее часть) любит красивые и изящные аксессуары. В 2021 году появилась идея сделать свой магазин. Поначалу мы с трудом могли себе это представить, потому что были далеки от предпринимательской деятельности. У нас было только две вещи: любовь к красивым вещам и желание видеть в России бренд, соответствующий премиальным западным маркам. Нам очень хотелось поддержать отечественный рынок после ухода зарубежных брендов.



Загоревшись идеей, стали искать людей, кто разбирается в этом и мог бы нам помочь в организации своего дела. Так у нас появился консультант Дмитрий Гришанов. У него был опыт в продажах онлайн, свой мерч (который он продает на WB) и большой паблик во «ВКонтакте». Дмитрий помогал нам выстраивать свою бизнес-стратегию, помогал делать поставки на маркетплейс и даже отшил на своем производстве первую партию наших собственных шопперов». Осталось подумать, что именно мы будем делать, нужно было выбрать что-то узконаправленное для начала. Решили остановиться на продаже сумок в интернете. Дмитрий настоял на том, чтобы мы попробовали себя в роли поставщиков на Wildberries. На старте мы решили проверить спрос и выявить ходовые модели — закупили сумки в Китае и сделали первую поставку. Распродали практически моментально. Тогда мы утвердились в мысли отшить сумки самостоятельно, сделав их гораздо более качественными и элегантными.



Нашли производство в Санкт-Петербурге, нашли поставщика кожи, в том числе российского производителя, отшили первую партию и отгрузили на маркетплейс. В какой-то момент условия маркетплейса перестали коррелировать с нашим желанием развиваться самостоятельно, как независимый бренд. Мы ушли с площадки и сделали выбор в пользу социальный сетей. Поменяли позиционирование и решили, что бренд должен более четко отражать наши ценности, а именно: красота и элегантность до последней детали и любовь к себе в каждой детали твоего образа. Мы — российский бренд. Часто наши съемки проходят на природе или на улицах городов, показывая таким образом красоту наших мест.

«Mia Cristine» — это семейный бизнес. Почти каждый член семьи внес вклад в это дело. Пока бренд маленький, используем индивидуальный подход и отшиваем многие наши модели на заказ. В планах расширение ассортимента (сейчас мы разрабатываем первую коллекцию одежды) и открытие офф-лайн магазина. Глобальная миссия нашего бренда: продвигать идею любовь к себе. Это то, с чего начинается вообще все в жизни каждой девушки/женщины. Купить себе красивую вещь, которая будет долгое время радовать тебя и делать счастливей — тоже одно из проявлений любви к себе. Мы стараемся общаться с клиентом, чтобы каждая совершенная покупка оставляла положительные эмоции.



Елена Маркутина. Бренд купальников Ferramone Привет. Я Елена. Основатель бренда купальников Ferramonе.

Я всегда хотела создавать качественные вещи. Работала я с 14 лет. И где бы я не работала, для меня всегда было важно любить и качественно делать свою работу и получать удовольствие от ее результата. Он всегда должен был быть потрясающим.

В 2016 году я перебралась в Москву, без каких-либо планов. Понимала только, что мне необходимо найти свою профессию, которой буду гореть. И я ее нашла. Я подхватила волну начала популярности нижнего белья ручной работы и побежала учиться. Очень быстро я поняла, что в этой сфере не хватает качества. Из-за хайпа этого направления многие заходили на мастер-классы за 3000₽ и начинали продавать нижнее белье ручной работы, которое теряло свой вид уже после 1–2 носок, неинтересное, максимально простое. Качества там не было и в помине. Я училась около 1.5 лет в абсолютно разных школах, с разными методиками и технологиями построения и посадки изделий. В конце 2020 года я переехала в Санкт-Петербург вместе со своей подругой. Появилась идея открыть свой бренд костюмов спорт-шик, но после 3-х месяцев подготовки и отработки лекал наша идея уперлась в отсутствие финансов и инвестора. Я отложила эту мысль и приняла решение, что я буду работать с теми, кто хочет создать свой бренд нижнего белья, дабы помогать им делать качественные вещи, а не аналоги китайского производства. Так я начала работу со своими первыми заказчиками, которым создавала коллекцию нижнего белья под ключ: от идеи и эскизов — до готовых образцов и организации съемки. Постепенно мы расширялись, я начала находить хороших специалистов, делегировать часть работ. В январе 2022 года открыла свой интернет-магазин материалов для нижнего белья. А в 2023 году вернулась к работе над собственным брендом, но теперь это был бренд купальников.



Я нашла производство в Санкт-Петербурге и Краснодаре, поставщиков материалов и фурнитуры. Создала лекала. Нашла поставщиков упаковки. Самостоятельно ищу ткани, производства, новые решения, налаживаю всю работу Я выбрала площадку для развития бренда и выход на маркетплейсы и в социальные сети.



В планах расширение ассортимента на некоторые элементы одежды на осенне-зимний сезон. Конечно же, это непохожая на остальной товар на маркетплейсе одежда. Потому что главное для меня выделяться качеством разработки, пошива и дизайна изделий.

Мария Малюгина. Сеть салонов красоты For You Привет. Меня зовут Мария. Я основатель сети салонов красоты For You.

Я в бизнес пришла из мастера маникюра. Когда я переехала в Санкт-Петербург, у меня появилась мысль, открыть свой салон. Этот город вдохновил меня. Он так по камерному красив, великосветски великолепен и в то же время молод и непредсказуем, что в нем так и видятся элегантные, не вычурные, а изящные салоны, где женщины встретят заботу и комфорт. Это и двигает меня в бизнесе.



Но я никогда не занималась бизнесом, и никто в нашей семье. Мне было страшно и я попыталась найти партнера. И нашла: единомышленника и друга. Начали мы со студии маникюра. На каждом шагу была внутренняя паника, не было понимания как вести переговоры, привлекать клиентов, работать с ними. Знали только одно: мы любим свое дело и любим доставлять удовольствие и творить красоту. В первые годы уходили в минус, брали кредиты. В процессе пришло понимание, что нужно учиться, что свое дело это серьезная профессия, более сложная, чем любая другая. Мы стали активно развиваться, открыли второй салон, третий. Конечно, такую же заботу я вкладываю в мастеров, ведь именно они создают ту непередаваемую атмосферу Салона. Обучаю их, делюсь знаниями и опытом. Я много работала над тем, как соединить бизнес и семью. Конечно, семья — огромная поддержка. Мне кажется очень сложно развивать свой бизнес, если тебя не поддерживают в семье. И, конечно, меня двигают дети. Я работаю для того, чтобы обеспечить детей, их у меня четверо, мне хочется каждому дать какой-то старт, есть поговорка «Если вы не родились в богатой семье, то пусть эта семья начнётся с вас», хочется, чтобы и дети создавали пользу для мира, чтобы они видели, что можно быть успешным, развиваться, расти.



Сейчас у нас 3 салона, в стратегическом плане 10 в течении 2–2,5 лет. Знаете, я создаю сервис для женщин, который как и настоящий мужчина обладает двумя очень важными качествами: забота и внимание. У нас очень женские салоны, 95% клиентов- женщины. Женщина-это красота, любовь, легкость, желание куда-то двигаться, чего-то хотеть. И мы работаем для того, чтобы женщины не потеряли эти чувства и стремления.



Светлана Гобелко. Бренд VIAR Привет. Я Светлана, основатель бренда VIAR и компании ООО Ваш Архив.

В январе 2024 года моей компании будет уже 15 лет. Мы работаем в области сохранения и накопления нашей истории. Это всегда завораживало и привлекало меня: сохранить память о труде человека, о самом человеке. Люди уходят, а документы остаются. Именно это желание и привело меня а этот бизнес. Незабываемое ощущение от работы со старинными документами, когда на твоих глазах история превращается в цифру и ты получаешь уверенность в том, что она сохранится надолго в нашем цифровом мире.



2004 год: я начала работать в представительстве Бельгийской компании, которая продавала оборудование для переплета документов. Я стала руководителем, а потом и директором регионального отдела по развитию сети копировальных центров. В процессе работы отделился вид услуг — архивный переплет документов, а также экспертиза документов для передачи в архивы. Это направление заинтересовало, тогда все это делали вручную с дрелью без единообразной формы архивирования (папки). Я начала встречаться с руководителями госархивов. Много читала о логике построения архивов, общалась с теми, кто формировал архивы в СССР. Мне хотелось развивать именно это направление, но развивать его с точки зрения автоматизации и систематизации. Я открыла свой бизнес. Именно в это время стали преобразовываться/закрываться военные учреждения. И в полный рост встала задача архивации документов в автоматическом режиме, особенно секретных. Мне пришла идея разработки процесса переплета документов — специальных папок. Это были первые переплетные папки, которые применяли предприятия для самостоятельной архивации документов. Далее началась автоматизация самого процесса переплета. На сегодня 90% архивов работает по разработанной мной технологии переплета (практически 100% архивов страны — наши клиенты), многое из того, что мы разработали в этой области стало отраслевыми стандартами. Первое переплетное оборудование я закупила в Китае, но сделано оно было по моим эскизам и с моими правками в технических условиях.



Сейчас я начала процесс организации собственного производства оборудования для переплетов в Санкт-Петербурге. На заводе в Белорусии разрабатываются первые станки уже по 100% моим чертежам и ТУ. Идет поиск комплектующих для них как в РФ, так и в ближнем зарубежье. Мы будем производить оборудование для полностью автоматического переплета документов и картонирования.



Но основным направлением развития компании я вижу ИТ-направление. Первой его задачей была разработка софта для хранения данных, каталогизации и их обработки с целью передачи в единые информационные системы. Ведь как раньше выглядела оцифровка архивов: сканировали на штативах через фотоаппараты, обрабатывая их в цифровых редакторах. Моя команда создала продукт, который автоматически сканирует, систематизирует и архивирует оцифрованные документы. А сейчас мы работам над созданием подразделения компании, которое будет заниматься новыми цифровыми методиками хранения информации, созданием методик спектрального сканирования, которые позволяют читать затухающие тексты, разработкой оборудования для лечения больных документов.



Моя компания развивается, развивается отрасль. Это невероятно интересные процессы. Мы имеем причастие к потрясающим проектам: старинные документы, запасники музеев, оцифровка артефактов с раскопок, оцифровка старообрядческих библиотек. Это невероятно вдохновляет.

