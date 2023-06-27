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    В августе в Янино сдадут новый детский садик, оформленный в стиле советского мультфильма

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    На улице Тюльпанов в Янино заканчивается строительство детского садика на 175 мест. Как рассказали в ГК «Ленстройтрест», сейчас здесь завершаются фасадные работы. Сдать объект планируют в августе этого года.

    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
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    На стенах детского сада установили многослойные металлические деревья и фигурки героев советского мультфильма про Винни-Пуха. Также продолжается благоустройство территории и отделка помещений. В июле должна начаться проверка объекта госкомиссиями.

    Трехэтажный детский сад в квартале «Янила Кантри» будет рассчитан на 8 групп детей — ясельного, младшего, среднего и старшего возраста. В каждой группе будет отдельная раздевалка, туалет, спальня, буфетная и игровая зона. Также в здании предусмотрены залы для музыки и физкультуры, кухня, прачечная, медицинский кабинет.

    — Мы строим детский садик по индивидуальному проекту, — рассказал Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест». — Внешний облик здания и дизайн внутренних помещений выполнены в единой стилистике по мотивам советского мультфильма про Винни-Пуха. На прилегающей территории уже установлено игровое оборудование — домики, горки, качели, песочницы, спортивный комплекс и другие конструкции. Для каждой группы предусмотрена своя площадка, зоны для активных игр и навесы от непогоды.

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