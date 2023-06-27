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    Все, что любит именинница. Как самка гиббона из Ленинградского зоопарка, недавно ставшая мамой, отметила день рождения

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    Ленинградский зоопарк

    Ленинградский зоопарк 27 июня отметил день рождения своей питомицы и многодетной мамы Габины — самки белорукого гиббона. В подарок на свое 19-летие она получила настоящий торт.

    Праздничное угощение представляло собой мороженое из воды с медом и цветками шиповника, с кашей, изюмом, черешней, бананами и зеленым салатом. «Словом, все, что любит наша именинница!» — рассказали в зоопарке.

    Габина живет в Ленинградском зоопарке с 2010 года. В Петербург она приехала из Чехии, из зоопарка в городе Пльзень. В новом доме она сразу образовала пару с самцом Персеем, и уже в 2012 году они впервые стали родителями. А 17 мая этого года в семействе гиббонов появилось уже пятое пополнение. Пол малыша специалистам пока узнать не удается — заботливая мама все еще не отпускает кроху от себя.

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