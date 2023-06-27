Все, что любит именинница. Как самка гиббона из Ленинградского зоопарка, недавно ставшая мамой, отметила день рождения

Ленинградский зоопарк 27 июня отметил день рождения своей питомицы и многодетной мамы Габины — самки белорукого гиббона. В подарок на свое 19-летие она получила настоящий торт.



Праздничное угощение представляло собой мороженое из воды с медом и цветками шиповника, с кашей, изюмом, черешней, бананами и зеленым салатом. «Словом, все, что любит наша именинница!» — рассказали в зоопарке.