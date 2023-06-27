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    Простой, свой, оранжевый. Из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев

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    Президент США Джо Байден и каждый из ныне живущих бывших американских лидеров, кроме Дональда Трампа, оказались прямыми потомками рабовладельцев. Речь идет о Джимми Картере, Джордже Буше-младшем, Билле Клинтоне и Бараке Обаме. Об этом стало известно во вторник, 27 июня, из публикации агентства Reuters, чьи журналисты проанализировали генеалогию американской политической элиты.

    Предки Трампа переехали в США уже после отмены рабства.

    Также агентство выяснило, что предков рабовладельцев имеют: 2 судьи верховного суда, 11 губернаторов и 100 членов конгресса (демократы и республиканцы).

    «По крайней мере 8% демократов в последнем конгрессе и 28% республиканцев имеют таких предков. Преобладание республиканцев отражает силу партии на Юге, где было сосредоточено рабство. Хотя белые люди порабощали чернокожих в северных штатах в начале Америки, накануне Гражданской войны рабство было почти полностью южным предприятием», — говорится в публикации.

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