Простой, свой, оранжевый. Из ныне живущих экс-лидеров США только Трамп не потомок рабовладельцев

Президент США Джо Байден и каждый из ныне живущих бывших американских лидеров, кроме Дональда Трампа, оказались прямыми потомками рабовладельцев. Речь идет о Джимми Картере, Джордже Буше-младшем, Билле Клинтоне и Бараке Обаме. Об этом стало известно во вторник, 27 июня, из публикации агентства Reuters, чьи журналисты проанализировали генеалогию американской политической элиты.

Предки Трампа переехали в США уже после отмены рабства.



Также агентство выяснило, что предков рабовладельцев имеют: 2 судьи верховного суда, 11 губернаторов и 100 членов конгресса (демократы и республиканцы).

