Средний размер автокредита в РФ растет четвертый месяц. В мае он стал самым большим с начала 2022 года Фото: НБКИ Поделиться Поделиться





В мае 2023 года средний размер кредитов, выданных на новые и подержанные автомобили в России, оказался самым большим с начала 2022 года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в феврале 2022-го и составлял 1,33 миллиона рублей.



Средний размер автокредита в последний месяц весны составил 1,34 миллиона рублей. Этот показатель растет уже четвертый месяц подряд, сообщает 27 июня Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем 2023 года, когда средний размер автокредита составлял 1,32 миллиона рублей, майский вырос на 2,2%. Годичный же рост составил 11,7% — в мае 2022 года средний автокредит был 1,20 миллиона рублей.

Среди регионов самый большой средний размер автокредита в минувшем месяце был отмечен в Москве — 1,88 миллиона рублей. Следом идут Подмосковье (1,68 миллиона рублей), Петербург (1,64 миллиона рублей) и Ленинградская область (1,5 миллиона рублей). Пятерку лидеров замыкает Ханты-Мансийский автономный округ с показателем в 1,46 миллиона рублей.

При этом самый высокий рост среднего чека в мае наблюдался в Вологодской области — на 16,7%. Затем идут Татарстан, Саратовская область, Удмуртия и Ставропольский край. В Москве он вырос на 0,4%, в Петербурге сильнее — на 3,2%. В ряде регионов средний автокредит, наоборот, уменьшился, больше всего в Иркутской и Ростовской областях — на 2,7% и 2,5% соответственно. Снизился он также в Пермском крае и Воронежской области.

«С января 2023 года средний чек кредита на покупку автомобиля вырос на 14%. Кроме того, в мае было зафиксировано наивысшее значение данного показателя с начала 2022 года. Помимо прочего росту среднего размера автокредита в последнее время во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.