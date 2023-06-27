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    В баскетбольный «Зенит» перешел действующий чемпион Единой лиги ВТБ

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    Баскетбольная команда «Зенит» официально подтвердила подписание контракта с американским центровым игроком Винсом Хантером. Договор с баскетболистом заключен на два сезона.

    Хантер — текущий обладатель титула чемпиона Единой лиги ВТБ. В полуфинале турнира он забросил решающий штрафной бросок в серии из семи матчей против «Зенита».

    Автор: баскетбольный клуб «Зенит» / YouTube

    В последнем сезоне американский игрок в среднем забивал 10,2 очка, делал 4,1 подбора, 1,1 передачи и 1,4 перехвата в каждом матче. Хантер входит в топ-10 лучших игроков ВТБ Лиги по перехватам в регулярном чемпионате и в пятерку лидеров по этому показателю в плей-офф.

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