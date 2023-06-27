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    «Вы фактически остановили гражданскую войну»: Путин выступил перед силовиками и военнослужащими

    Президент поблагодарил всех, кто участвовал в подавлении мятежа

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    59 комментариев

    На Соборной площади в Кремле собрались сотни военных и силовиков. Перед ними должен выступить президент Владимир Путин. Мы будем рассказывать о происходящем в режиме онлайн.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности сегодняшнего мероприятия. Владимир Путин в Кремле обратится к подразделениям силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время мятежа. Кроме того, будет отдельная встреча с некоторыми представителями Минобороны.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    В телеграм-канале пула кремлевских журналистов происходящее назвали «новой страницей в истории Кремля».

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Президент будет выступать на крыльце Грановитой палаты.

    — Выступление будет действительно. Много бойцов… В Кремле, чтобы найти место — это как раз именно свободная площадь, — отметил Дмитрий Песков.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    В Кремле заявили — все разговоры аналитиков о том, что после попытки военного мятежа пошатнулись позиции российской власти, не имеют к реальности никакого отношения. По словам Дмитрия Пескова, сейчас много «ультраэмоциональных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов».

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний вечер у Владимира Путина также намечена встреча с руководителями российских СМИ.


    — Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут, — рассказал Песков.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Песков сообщил — в Кремле надеются, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания.

    — Была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария, — отметил пресс-секретарь президента.


    Песков не комментирует оценки Лукашенко последних событий в России — по его словам, Путин «дал высокую оценку его усилиям по урегулированию».

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Вчера Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил всех за солидарность во время конфликта, произошедшего на выходных, а также предложил бойцам ЧВК «Вагнер» подписать контракты с Минобороны. Мы также вели онлайн-трансляцию выступления и опубликовали полную речь президента.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Тем временем перед выступлением на Соборной площади президент поговорил по телефону с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован «услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня». Путин дал ему исчерпывающую информацию, после чего наследный принц заявил о поддержке действий Москвы.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    На Соборную площадь прибыл и министр обороны Сергей Шойгу.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу подробно рассказал о том, как помог разобраться с конфликтом в России, произошедшим на минувших выходных, а также о деталях переговоров. Глава Белоруссии заявил, что в ситуации с разрешением конфликта «не было героев»:

    — Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте.

    В отдельном материале мы подробно рассказывали о выступлении Лукашенко.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что дело против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о вооруженном мятеже прекратили.

    — В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ 23 июня по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления. С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств следственным органом 27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела, — говорится в сообщении.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до 1 июля подписать контракты с военным ведомством.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Дмитрий Песков не смог предоставить дополнительных деталей о возможном будущем участии в боевых действиях в Украине бойцов ЧВК «Вагнер», ушедших в Белоруссию. Ему также неизвестно, действительно ли Пригожин уже прибыл в Белоруссию.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Соборная площадь в ожидании.

    Вы слушали маяк / T.me

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Владимир Путин начал свое обращение к силовикам.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    — Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали чётко и слаженно, — обратился Путин к военнослужащим.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Путин заявил, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг, и попросил почтить их память минутой молчания.

    Shot / T.me

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    По словам Путина, во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Президент отметил, что их решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    По словам Путина, люди, армия и народ «не были с мятежниками».

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    На площади играет гимн Российской Федерации, а в честь военнослужащих устроили салют из пушек.

    RIA_Kremlinpool / T.me

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Путин завершил свое выступление, пожелав военнослужащим удачи.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Небольшой видеофрагмент из выступления президента.

    — В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее, — подчеркнул глава государства.

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    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Глава Росгвардии Виктор Золотов дал свою оценку событиям по итогам мероприятия с Путиным:

    • личный состав Росгвардии грамотно работал 24 июня;
    • не исключаю, что работали западные спецслужбы, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина;
    • Росгвардия взаимодействовала с ФСБ, МВД, МЧС, была четкая слаженная работа;
    • любые новые провокации в столице будут отражены и подавлены;
    • «Мы знали, что победим, Москву мятежники бы не взяли».
    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Военнослужащие и силовики покидают Кремль.

    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Также глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что ведомство получит танки и другое тяжелое вооружение. Это решение они обсудили с президентом после мятежа ЧВК «Вагнер».

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
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    Золотов рассказал, что до начала мятежа «из стана Пригожина» поступала информация о его подготовке, назывались даты с 22 по 25 июня.

    Фото: RIA_Kremlinpool / T.me
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU
    Фото: Елена Халматова / MSK1.RU

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    Комментарии 59

    27470087127 Июн 2023 в 14:19
    Очколизы
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