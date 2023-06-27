«Вы фактически остановили гражданскую войну»: Путин выступил перед силовиками и военнослужащими

На Соборной площади в Кремле собрались сотни военных и силовиков. Перед ними должен выступить президент Владимир Путин. Мы будем рассказывать о происходящем в режиме онлайн.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности сегодняшнего мероприятия. Владимир Путин в Кремле обратится к подразделениям силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время мятежа. Кроме того, будет отдельная встреча с некоторыми представителями Минобороны.
В телеграм-канале пула кремлевских журналистов происходящее назвали «новой страницей в истории Кремля».
Президент будет выступать на крыльце Грановитой палаты.
— Выступление будет действительно. Много бойцов… В Кремле, чтобы найти место — это как раз именно свободная площадь, — отметил Дмитрий Песков.
В Кремле заявили — все разговоры аналитиков о том, что после попытки военного мятежа пошатнулись позиции российской власти, не имеют к реальности никакого отношения. По словам Дмитрия Пескова, сейчас много «ультраэмоциональных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов».
По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний вечер у Владимира Путина также намечена встреча с руководителями российских СМИ.
— Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут, — рассказал Песков.
Песков сообщил — в Кремле надеются, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания.
— Была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария, — отметил пресс-секретарь президента.
Песков не комментирует оценки Лукашенко последних событий в России — по его словам, Путин «дал высокую оценку его усилиям по урегулированию».
Вчера Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором поблагодарил всех за солидарность во время конфликта, произошедшего на выходных, а также предложил бойцам ЧВК «Вагнер» подписать контракты с Минобороны. Мы также вели онлайн-трансляцию выступления и опубликовали полную речь президента.
Тем временем перед выступлением на Соборной площади президент поговорил по телефону с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, который был заинтересован «услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа
На Соборную площадь прибыл и министр обороны Сергей Шойгу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время церемонии вручения погон высшему офицерскому составу подробно рассказал о том, как помог разобраться с конфликтом в России, произошедшим на минувших выходных, а также о деталях переговоров. Глава Белоруссии заявил, что в ситуации с разрешением конфликта «не было героев»:
— Я сказал: ни в коем случае не делать из меня героя, ни из меня, ни из Путина, ни из Пригожина, потому что мы ситуацию упустили, а потом мы думали, что рассосется, а оно не рассосалось. И столкнулись два человека, которые воевали на фронте.
В отдельном материале мы подробно рассказывали о выступлении Лукашенко.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что дело против главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о вооруженном мятеже прекратили.
— В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным управлением ФСБ РФ
Сам Пригожин, объясняя события 24 июня, заявил, что одной из причин мятежа стал приказ Минобороны, обязующий добровольческие отряды (к ним относится и ЧВК) до
Дмитрий Песков не смог предоставить дополнительных деталей о возможном будущем участии в боевых действиях в Украине бойцов ЧВК «Вагнер», ушедших в Белоруссию. Ему также неизвестно, действительно ли Пригожин уже прибыл в Белоруссию.
Соборная площадь в ожидании.
Вы слушали маяк / T.me
Владимир Путин начал свое обращение к силовикам.
— Вы фактически остановили гражданскую войну, действовали чётко и слаженно, — обратился Путин к военнослужащим.
Путин заявил, что погибшие 24 июня летчики с честью выполнили свой долг, и попросил почтить их память минутой молчания.
Shot / T.me
По словам Путина, во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне спецоперации.
Путин поблагодарил весь личный состав Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб за отвагу, доблесть и верность народу России. Президент отметил, что их решимость и мужество, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа.
По словам Путина, люди, армия и народ «не были с мятежниками».
На площади играет гимн Российской Федерации, а в честь военнослужащих устроили салют из пушек.
RIA_Kremlinpool / T.me
Путин завершил свое выступление, пожелав военнослужащим удачи.
Небольшой видеофрагмент из выступления президента.
— В непростой ситуации вы действовали четко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу Родины и ее будущее, — подчеркнул глава государства.
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Глава Росгвардии Виктор Золотов дал свою оценку событиям по итогам мероприятия с Путиным:
- личный состав Росгвардии грамотно работал
24 июня;
- не исключаю, что работали западные спецслужбы, мятеж был инспирирован Западом и наложился на амбиции Пригожина;
- Росгвардия взаимодействовала с ФСБ, МВД, МЧС, была четкая слаженная работа;
- любые новые провокации в столице будут отражены и подавлены;
- «Мы знали, что победим, Москву мятежники бы не взяли».
Военнослужащие и силовики покидают Кремль.
Также глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что ведомство получит танки и другое тяжелое вооружение. Это решение они обсудили с президентом после мятежа ЧВК «Вагнер».
Золотов рассказал, что до начала мятежа «из стана Пригожина» поступала информация о его подготовке, назывались даты с 22 по 25 июня.