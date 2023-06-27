«Вы фактически остановили гражданскую войну»: Путин выступил перед силовиками и военнослужащими

Песков сообщил — в Кремле надеются, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания.

— Была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария, — отметил пресс-секретарь президента.





Песков не комментирует оценки Лукашенко последних событий в России — по его словам, Путин «дал высокую оценку его усилиям по урегулированию».

