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    Российских хоккеистов в НХЛ оставили без индивидуальных наград впервые с 2011 года

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    На церемонии награждения по итогам сезона 2022/23 Национальной хоккейной лиги россияне остались без индивидуальных наград. Это произошло впервые с 2011 года. Церемония награждения прошла минувшей ночью с Нэшвилле.

    Из всех российских хоккеистов наиболее близким к победе был голкипер команды «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он стал вторым в борьбе за «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов. Первенство в этой номинации завоевал Линус Улльмарк, выступающий за «Бостон Брюинс».

    Последний раз, когда российские хоккеисты не получали индивидуальные награды в НХЛ, был сезон 2010/11.

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