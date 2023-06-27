Российских хоккеистов в НХЛ оставили без индивидуальных наград впервые с 2011 года

На церемонии награждения по итогам сезона 2022/23 Национальной хоккейной лиги россияне остались без индивидуальных наград. Это произошло впервые с 2011 года. Церемония награждения прошла минувшей ночью с Нэшвилле.



Из всех российских хоккеистов наиболее близким к победе был голкипер команды «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин. Он стал вторым в борьбе за «Везина Трофи», который вручается лучшему вратарю по итогам голосования генеральных менеджеров клубов. Первенство в этой номинации завоевал Линус Улльмарк, выступающий за «Бостон Брюинс».

