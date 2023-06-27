Мятеж Пригожина погасили: что будет с долларом и ценами — прогнозы экономистов

Мятеж Пригожина и марш ЧВК «Вагнер» аукнулся валютными скачками. И это не последние последствия Фото: Стас Соколов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Торги на Мосбирже в понедельник, 26 июня, ожидаемо начались с рекордного за последний год прыжка доллара выше 87 рублей. Потом отечественная валюта отыграла потери, но рынок по-прежнему в состоянии нервозности. Наши челябинские коллеги из 74.RU спросили экономистов, когда покупать евро и доллары, что будет дальше с деньгами «недружественных» стран и как валютные скачки заденут простых россиян.



Валютные качели В выходные страна следила за мятежом Пригожина. К вечеру воскресенья ситуация разрешилась — бойцы ЧВК «Вагнер» покинули Ростов и другие регионы. Банки даже начали понижать взлетевшие курсы валют. Но в понедельник при открытии утренних торгов на Московской бирже курс доллара повышался до 87,23 рубля — впервые с 30 марта 2022 года. Евро выскакивал за 94 рубля — впервые с 25 апреля прошлого года, курс юаня превышал 12 рублей — также впервые с 7 апреля 2022-го. Так эмоционально участники рынка отреагировали на события минувших выходных.



— Политические и экономические события как в России, так и в мире оказывают влияние на курсы валют и цены на нефть. Инвесторы не могут в этот момент контролировать свои эмоции. Страх и паника оказывают негативное влияние на нацвалюту и акции. В начале недели можно ожидать повышенной волатильности на рынках, — объяснил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Курс доллара вернулся к уровню 85,20 рубля, но по-прежнему торгуется в плюсе. Укрепление рубля может быть связано с ростом фьючерсов на индексы РТС и Мосбиржи. Видимо, неопределенность и страх покидают инвесторов.



Тенденция к ослаблению рубля сохранится до конца недели, спрогнозировал эксперт. По мнению экспертов, трейдеры всегда нервно реагируют на негатив в СМИ. А его за прошедшие выходные набралось достаточно.

— При этом стоит смотреть на рынок на недельном горизонте. Открытие торгов может не дать точного сигнала, куда двинется рынок. На рост курса доллара может влиять спрос на валюту со стороны M&A сделок по выкупу бизнесов уходящих иностранцев. Подобные события должны ускорить их уход, — предположил директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.



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— Утренний рост курсов — это реакция рынка на события выходных. Гэп (разница в цене акции между закрытием и открытием следующей торговой сессии. — Прим. ред.) в значительной мере был психологическим. Так часто бывает после выходных, насыщенных напряженным новостным фоном, — рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. — Однако курс рубля возвращается ближе к пятничным уровням, и доллар уже отступил ниже 85. Рынок оценил деэскалацию и начал успокаиваться.



Ждать ли доллар по 100 и выше? По словам директора Департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артема Тузова, поводов продавать акции к понедельнику уже не осталось. Поэтому ситуация на рынке акций была достаточно спокойной.

— Но доллар в моменте может вырасти до 90 рублей, — указал Артем Тузов.

На этой неделе приближается очередной пик налоговых платежей, отметили эксперты.

— Экспортеры будут продавать валютную выручку на бирже для уплаты налогов. Пик выплат придется на 28 июня, а значит сегодня и завтра можно ожидать укрепления рубля на фоне увеличения спроса на него на бирже. Курс доллара на этом фоне может опуститься до 83 рублей, — рассказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



Рубль до среды может получать локальную поддержку со стороны пика налогового периода, согласился с коллегой инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

— Также мы видим, что нефть, как и большинство сырьевых товаров, на старте недели торгуется в плюсе. Кроме того, отметим нисходящую динамику индекса доллара DXY — это позитив для валют развивающихся стран. До конца лета доллар ждем на уровне 82–86 рублей, евро — 84–92 рубля, юань — 11,4–11,8 рубля, — поделился прогнозом Александр Бахтин.



«Вряд ли курсы доллара и евро превысят отметку 100 рублей в ближайшее время» Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver

По мнению Владислава Антонова, в летний период не стоит ожидать трехзначных показателей таких валют, как доллар и евро.

— 86 рублей является промежуточным уровнем сопротивления на пути к зоне 89–90 рублей, поэтому сейчас доллару открылась дорога к уровню 90 рублей. Относительно юаня можно выделить два уровня: от 12,10 до 12,45 рублей. По евро ближайшей целью является отметка 95–96 рублей, — перечислил аналитик BitRiver. — По предварительным данным первого полугодия, доллар подорожал к рублю почти на 20%, евро стал сильнее рубля на 26%, а юань прибавил к российской валюте 19%.

В то же время сдача рублем своих позиций пока не вызывает обеспокоенности у российских монетарных властей (Банка России. — Прим. ред.). Умеренная девальвация находится под управляемым контролем, поэтому даже в этот период лучше отказаться от покупки токсичных валют, уверен Владислав Антонов.



— Курс доллара по 150–200 рублей не ожидаем, так как в таком случае резко вырастет инфляция, и правительство будет вынуждено с ней бороться. Опыт прошлого года показал, что инструментов у властей для этого предостаточно (обязательная продажа 80% валютной выручки на бирже экспортерами повышала спрос на рубли и их стоимость). Они просто не выпустят курс из диапазона 80–90 рублей за доллар, который сейчас комфортен для наполнения бюджета, — подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



Бежать за валютой сейчас, пожалуй, не стоит, согласен и аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов. Предпосылок для доллара по 100 и евро по 120 и выше, по его словам, пока нет. Как отразится на наших кошельках Последний год российские власти твердили, что доллары и евро перестали быть спокойной гаванью, вынужденная дедолларизация шла полным ходом. Но минувший уик-энд заставил по-другому взглянуть на ситуацию.



— Банки подняли цену продажи доллара (цена покупки, что характерно, не менялась), а потом так же быстро опустили. Краткосрочные последствия — кто-то купил «доллар по сто», хотя мог потерпеть и купить его по 90. На краткосрочном горизонте «потери» одного такого покупателя невелики, да и выигрыш банка незначителен. Долгосрочные же последствия будут другими. Все, кто думал о покупке валюты, получили подтверждение, что во всякой непонятной ситуации банки будут пытаться продавать валюту дороже, — обратил внимание автор телеграм-канала «Деньги и песец» экономист Дмитрий Прокофьев. — Какой вывод? Значит, нужно запасаться валютой постоянно, не слушая никакую демагогию о дедолларизации. Соответственно, долгосрочный спрос на доллар будет расти. Банки это тоже учтут — и будут стараться продавать подороже.



Примерно так же обстоят дела с резко подорожавшими авиабилетами.

— Можно смеяться над человеком, который сгоряча за 200 тысяч схватил билет, еще несколько дней назад продававшийся в несколько раз дешевле. Но авиакомпании сделали свой вывод — в каждой непонятной ситуации люди готовы будут покупать билеты за любые деньги. А значит, имеет смысл приподнять цены уже сейчас — никуда не денутся, полетят как миленькие, — продолжил Дмитрий Прокофьев. — Аналогично можно прикинуть последствия шока и по другим отраслям. Все, кому надо, сделали вывод, что произойти может всё что угодно, и разрешаться эта ситуация тоже будет как угодно. Тем более что механизм разрешения конфликта никому не ясен. Какой вывод сделает человек, думавший «вложить деньги»? Скорее всего, подождать. А кто-то, наоборот, решит выйти в кеш как можно скорее и забыть обо всём случившемся как о страшном сне.



Таким образом долгосрочные последствия краткосрочного шока мы увидим не сразу, а через некоторое время. И эти последствия могут принять самую неожиданную форму, резюмировал эксперт.

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Вечером в пятницу, 23 июня, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ракетном ударе по тыловым лагерям вагнеровцев. Министерство опровергло заявления, однако Пригожин продолжил выступать с угрозами и завел своих бойцов в Ростов-на-Дону и другие регионы. ФСБ возбудила дело о призывах к вооруженному мятежу. Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. Мы следили за ситуацией в режиме онлайн.