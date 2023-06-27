Два в одном. Петербургские археологи сделали сенсационную находку в Севастополе

Специалисты петербургского Института истории материальной культуры (ИИМК РАН) обнаружили в Севастополе уникальную каменную конструкцию античных времен. Об открытии 27 июня рассказывает пресс-служба городской администрации.
Раскопки ведутся в Херсонесе, постройка располагается на древней улице, идущей по городскому некрополю. Её особенность в том, что она сочетает общественное сооружение и мавзолей. Верхняя часть — ритуальная беседка, какие бывали в местах особого общественного или культового значения на важных улицах города или некрополя. Нижняя — погребальный комплекс, где могут быть захоронены члены знатной фамилии.
«Такое сочетание делает обнаруженный комплекс уникальным не только для Херсонеса и Боспора, но и для всего античного мира. По мнению специалистов, находку можно смело отнести к разряду сенсаций», — отмечается в сообщении.
До этого на раскопках были открыты и другие уникальные комплексы, в том числе храмы, коллективная гробница-колумбарий с прилегающими индивидуальными гробницами, толос (круглое святилище).
Раскопки в Херсонесе очень масштабные — 83 207 квадратных метров, культурный слой мощностью более 9 метров насыщен «уникальными объектами, ранее не встречавшимися на территории Северного Причерноморья». Исследовано более 500 археологических объектов, не только эпохи эллинизма, но и времен князя Владимира. Найдено и обработано около 4 миллионов артефактов.