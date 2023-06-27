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    В России создали миниатюрный дрон-разведчик весом 21 грамм

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    Микроскопический беспилотный летательный аппарат весом 21 грамм разработало опытно-конструкторское бюро (ОКБ) «Беспилотного авиастроения». Дрон-разведчик «Вектор-75» способен летать на дистанцию до 1,2 км от точки взлета и практически не слышен на удалении свыше 15 м от человека, пишет 27 июня ТАСС со ссылкой на пресс-службу ОКБ.

    Полетное время аппарата, масса которого в снаряженном состоянии составляет 32 грамма, от четырех до семи минут, рассказали разработчики. Он может передавать картинку в режиме реального времени на пульт оператора или специальные видеоочки. Базовая стоимость российского микроразведчика — около 70 тысяч рублей.

    Аппарат подобного назначения должен быть в большей степени одноразовым, так как современные системы РЭБ ведут довольно успешную борьбу с подобными БПЛА, добавили в ОКБ.

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