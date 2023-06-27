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    Миллиардер из чикагской семьи погиб на гоночной трассе в день рождения

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    Миллиардер Джеймс Краун из богатой чикагской семьи погиб в ДТП на гоночной трассе Aspen Motorsports Park в Колорадо. Ему было 70 лет, сообщает телеканал CBS News. По данным The Colorado Sun, это был его день рождения.

    ДТП произошло 25 июня, его признали несчастным случаем. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением в повороте и врезался в ограждение. Точная причина смерти все ещё выясняется.

    Краун был главой инвестиционной фирмы Henry Crown and Company — этот бизнес основал его дед, промышленный магнат Генри Краун. Также миллиардер работал управляющим партнером Aspen Skiing Co и входил в совет директоров банка JP Morgan Chase. По оценкам Forbes, состояние семьи Краун оценивается в 10,2 млрд долларов.

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