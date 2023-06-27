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    Истребители Су-27 в небе над Балтикой провели учебные стрельбы по самолетам условного противника

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    Учения истребительной авиации проводятся в небе над Балтийским морем. Стрельбы из бортового вооружения по крылатым ракетам и самолетам условного противника провели экипажи Су-27 Балтийского флота, сообщает 27 июня министерство обороны России.

    Основной целью учений в Минобороны назвали отработку новых тактических приемов и боевых возможностей авиации, а также проверку готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач.

    Пресс-служба министерства обороны России

    Экипажи истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области, добавили в МО.

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