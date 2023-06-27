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    «Не смогли найти домашнего кота». На Удельной квартиру тушили около часа

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    Ночной пожар помешал спать жителям дома в Выборгском районе Петербурга.

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    Как сообщает городское ГУ МЧС, 27 июня в 00:53 поступил вызов на Костромской проспект, 58. Там огонь охватил 12 квадратных метров в комнате и коридоре двухкомнатной квартиры. Три пожарных расчета (15 человек) работали около часа — к 01:55 возгорание было ликвидировано. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» упоминают пострадавшего.

    «Со слов пожарных, никто не погиб, один человек в карете скорой, не смогли найти домашнего кота из соседней квартиры, остальные соседи все на улице. Ребят из МЧС, скорой и газовиков прям много на месте», — рассказывают в группе.

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