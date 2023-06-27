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    Пожарные спасали людей из горящей квартиры на Алтайской через окно

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    Квартирный пожар в доме на углу Московского проспекта и Алтайской улицы тушили вечером 26 июня сотрудники МЧС. Кадры с места происшествия опубликовали очевидцы, а также прислали читатели «Фонтанки».

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    Как сообщают в МЧС, в двухкомнатной отдельной квартире происходило горение обстановки на площади 30 кв. метров. К ликвидации пожара привлекалось 5 единиц техники и 22 человека личного состава. Сотрудники МЧС достигли очага горения по выдвижной лестнице и таким образом помогали пострадавшим спуститься. Жителей соседних квартир также эвакуировали на улицу.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    читатель «Фонтанки»

    В результате пожара пострадала женщина, она госпитализирована в лечебное учреждение.

    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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