За окном — Московские ворота: видовая квартира или терраса

Хотите жить в нескольких минутах ходьбы от станции метро в престижном и комфортном Московском районе и уже думали о покупке квартиры в проекте бизнес-класса «е.волюция»? Если все еще колеблетесь, стоит определиться с выбором до конца июня: с 1 июля произойдет плановое повышение цен.





Напомним, что в этом современном жилом комплексе доступен большой выбор планировочных решений: с мастер-спальнями, гардеробными, хобби-румами, постирочными, большими балконами. Есть и видовые квартиры с окнами на Московский и Лиговский проспекты, и варианты с террасами.



Путь до ЗСД займет всего 7 минут на автомобиле, до КАД и других основных магистралей Санкт‐Петербурга — 10 минут. Здесь прямая дорога до аэропорта «Пулково» и трассы «Россия». По Московскому проспекту ходит много наземного общественного транспорта. В нескольких минутах ходьбы станция метро «Московские ворота».