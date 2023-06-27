«Запросы решаем за сутки». Где и зачем предпринимателю искать себе подобных

Зачем предпринимателям сегодня объединяться? Где найти партнеров, да и просто друзей, близких по духу? И откуда черпать идеи для развития бизнеса? Об этом «Фонтанка» поговорила с совладельцами международного клуба BizPeople Family — организаторами бизнес-фестиваля Biz Fest.



Фото: Пресс-служба «Клуба Предпринимателей БизПипл» Поделиться Поделиться





Александр Демчев, совладелец бизнес-клуба

Александр Демчев, совладелец бизнес-клуба Поделиться Поделиться





— Александр, для чего вообще сегодня предприниматели вступают в бизнес-клубы? Что это дает участникам?

— У предпринимателей всегда есть определенные запросы: начиная от поиска надежного поставщика, партнера и контрагента и заканчивая вопросами личного развития. В то же время бизнесмен ищет окружение, которое способно сделать его сильнее и помочь ему вырасти.

Бизнес-сообщество — это копилка здорового опыта. Запросы предпринимателей здесь решаются за сутки, иногда — за минуту. Отправив вопрос в чат, можно найти стоматолога или няню для детей, юриста по интеллектуальной собственности.

Так что клуб, во-первых, помогает предпринимателю экономить время — самый ценный ресурс. Во-вторых, в нем бизнесмены получают поддержку: мы все стоим плечом к плечу и вместе решаем запросы. Ну и, конечно, как только предприниматель втягивается в жизнь сообщества, он начинает развиваться и раскрывать свои таланты.

Я сам вступил в клуб в 2020 году с достаточно простым запросом: искал подрядчика по контекстной рекламе и того, кто, наконец, настроит мне 1°С. Тогда я был достаточно замкнутым, а мой кругозор — узким. За три года я невероятно вырос и в итоге стал одним из совладельцев. Благодаря тому, что сообщество развило меня, теперь я развиваю его и его участников.



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— Каков портрет среднестатистического участника BizPeople Family: кто этот человек, чем он занимается и какие у него интересы?

— Среди резидентов клуба есть и предприниматели, и топ-менеджеры. Их личный ежемесячный доход начинается от 300 тысяч рублей. Мы принимаем как тех, кто только начал заниматься бизнесом, так и тех, кто уже крепко стоит на ногах, и опытные предприниматели помогают подтягиваться начинающим. Для разных уровней бизнесменов существуют градации тарифов, которые позволяют им быть среди «своих», а также перенимать опыт у более сильных: Silver, Gold, Platinum.

Средний возраст участников — 30–40 лет. В клубе много женщин: у одной своя школа, у другой — бассейн, у третьей — сеть цветочных бутиков. И вообще бизнес-интересы у участников самые разные: строительство, общепит, производство, логистика, авто, IT, бьюти-сфера.

Резиденты интересуются саморазвитием, путешествиями, спортом, общением друг с другом. В приоритете у них — семья. В сообществе даже есть специальное направление KIDS, в рамках которого мы проводим мероприятия для детей и тем самым прививаем им правильные ценности.



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— Как устроена повседневная жизнь клуба и какие мероприятия вам удается проводить в течение года?

— Наша задача — создать такую атмосферу в клубе, чтобы его участник чувствовал себя, как дома. Поэтому мероприятиями мы стараемся охватить все сферы жизни, которые могут быть интересны бизнесмену, — чтобы каждый мог выбрать то, что ему по душе.

Мы организуем бизнес-завтраки и бизнес-ужины с топовыми спикерами и предпринимателями. Проводим экскурсии на производства и бизнес-туры в другие города. Устраиваем походы в баню, совместный отдых, занятия спортом, культурно-досуговые мероприятия. Ежегодно проводим четыре мощных слета, из которых два направлены именно на развитие и обучение резидентов.

Есть и онлайн-мероприятия для участников из других городов и стран: встречи с экспертами, переговорные поединки с участием наставников, уроки иностранного языка. Можно сказать, что бизнес-клуб — это экосистема, где ты получаешь абсолютно всё: от эмоций и досуга до бизнес-инструментов.



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— Можете ли вы поделиться несколькими историями успеха участников: чего им удалось достичь благодаря клубу?

— Приведу несколько успешных кейсов. Одна девушка вступила в наш клуб, когда уходила из найма и только-только запускала свою компанию. В общем чате она попросила совета: как ей выиграть тендер. С ней связались наши специалисты, подготовили документы. В итоге она выиграла тендер — и сумма сделки составила размер годового оборота ее компании.

Есть и примеры успешного партнерства. Два наших резидента познакомились, когда полетели в организованный нами бизнес-тур, и поняли, что они родственные души. Он занимается поставками рыбы, а она — строительством. В итоге сейчас они готовят к запуску крупный рыбный завод в Петербурге.

Поделюсь еще примером личностного раскрытия участника. Одному молодому человеку казалось, что он интроверт. Он поехал с нами в тур и поначалу везде был один. Но в турах люди обычно максимально раскрываются — ведь им удается в спокойной обстановке поговорить с близкими по духу людьми. В итоге этот парень через полгода стал победителем номинации «Мужчина года» в нашем клубе.

Вообще постоянно развиваться, достигать поставленных целей и, самое главное, получать от этого удовольствие — норма для резидентов клуба.



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— Вы уже открыли отделение BizPeople Family в Стамбуле. Чего еще вам удалось достичь за 5 лет и каковы ваши дальнейшие планы?

— Достижений очень много. В 2022 году мы суммарно провели около 200 различных мероприятий и вошли в рейтинг Forbes «Топ-20 бизнес-клубов России». Устроили закрытую экскурсию на завод группы компаний «Калашников». Организовали неформальную встречу с главой Удмуртской республики Александром Бречаловым — обсуждали возможности совместного развития. После этого наш резидент открыл бизнес в Ижевске. Встречались с министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. И, конечно, со звездами бизнеса — например, теми, кто создал YouDo, CarPrice, «Додо Пиццу».

Наша миссия: развитие предпринимателей, которые, в свою очередь, делают наш клуб сильнее. Если бизнесы станут устойчивыми и прибыльными, значит, они будут производить классные продукты и услуги. Соответственно, довольными окажутся сотрудники и потребители. И, в конечном счете, все это позитивно скажется на экономике страны.

Поэтому мы продолжаем развивать наш клуб и наполнять его полезными продуктами. В ближайших планах — провести большие конференции с участием звезд бизнеса и представителей правительства. Будем развиваться и на международном уровне: мы уверены, что наша экосистема позволит решать вопросы российского бизнеса по всему миру.

Сергей Аввакумов, совладелец бизнес-клуба

Сергей Аввакумов, совладелец бизнес-клуба Поделиться Поделиться





— Зачем BizPeople Family официальная загородная резиденция? Что эта площадка дает участникам?

— В центре Петербурга есть дом BizPeople Family, где мы проводим форумы для резидентов. Но в помещении могут собираться максимум 20 человек. А в загородной резиденции — в комплексе «Пасторское Озеро» — мы круглый год, 1–2 раза в месяц, организуем масштабные выездные мероприятия, подобные Biz Fest, а также наши «бизнес-бани».

Поскольку для резидентов клуба в комплексе действует программа лояльности, участники BizPeople Family проводят в нем и свои закрытые встречи: дни рождения, корпоративы.



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Справка: Бизнес-фестиваль Biz Fest (0+) пройдет в загородном клубе «Пасторское Озеро» 8–9 июля. В программе — развлекательные и образовательные мероприятия. Гости смогут посетить лекторий, где выступят известные спикеры, зону бизнес-нетворкинга, фудкорт и спортивные мастер-классы. Для детей будет доступна зона с аниматорами, нянями и конкурсами. Для девушек — специальная зона с женскими мастер-классами, местами для отдыха и красоты, а также выступлениями успешных спикеров.

— Biz Fest, который пройдет в резиденции «Пасторское Озеро» 8–9 июля, — это мероприятие для бизнесменов. Что делает его таковым и что отличает его от других предпринимательских слётов?

— Каждый год в BizPeople Family проходят четыре масштабных слета: зимний, весенний, летний и осенний. Осенний и весенний слеты — это обычно серьезные мероприятия, где нашим резидентам прокачивают предпринимательские навыки. Зимний приурочен к Новому году и поэтому немного напоминает корпоратив. А на летнем мы совмещаем полезную для предпринимателей часть с развлекательной.

В зоне лектория выступят спикеры — они поделятся полезными для предпринимателей навыками и проведут мастер-классы. Но мы специально подготовили такую программу, чтобы к нам приезжали семьями: будет зона Kids для детей, зона Women для женщин, зона спорта и, конечно же, зона развлечений на пляже и фудкорт.

— Чем Biz Fest будет отличаться от ваших предыдущих фестивалей?

— На Biz Fest клуб будет праздновать свое 5-летие, так что наших гостей ждет огромное количество мероприятий. Фестиваль интересен и тем, что на нем соберутся не только резиденты с семьями — мы приглашаем все предпринимательское сообщество. К нам едут люди как из Петербурга и Ленобласти, так и из Пскова, Великого Новгорода, Москвы.



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— Кто главные гости и спикеры фестиваля? Почему вы решили пригласить именно этих людей?

— В качестве спикеров мы стараемся в первую очередь выбирать не просто «раскрученных» людей, а тех, кто может дать пользу нашим резидентам. Часто зовем конкретных экспертов, на общение с которыми у участников клуба есть запрос.

Среди гостей будут амбициозные люди из Петербурга и Москвы, в том числе из списка 30 самых перспективных предпринимателей до 30, который ежегодно составляет Forbes. Приглашены представители власти, журналисты, блогеры. Мастер-классы в зоне спорта будут давать чемпионы мира.



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— Чем мероприятие будет полезно тем, кто не состоит в клубе?

— Последние полтора года компании в России переживают непростые времена. Кто-то перенес бизнес в другие страны, у кого-то упала прибыль, кто-то столкнулся с разрывом логистических цепочек и задержкой поставок.

Благодаря сообществу наши резиденты переносят этот кризис проще: они находят поддержку и опору, могут получить полезные связи и партнерства.

За два дня фестиваля любой гость сможет полноценно окунуться в атмосферу нашего клуба. У каждого получится завести полезные знакомства, связи и узнать о наших ценностях. Не говоря уже о том, чтобы просто отдохнуть и погулять на свежем воздухе.

Фото: пресс-служба «Клуба Предпринимателей БизПипл» ООО «Клуб Предпринимателей БизПипл»