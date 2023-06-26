Путин предложил бойцам «Вагнера» три варианта: трансляция обращения президента

Журналисты кремлевского пула сообщают, что часть совещания Путина с силовиками будет в открытом формате. Официальный телеграм-канал Кремля пока что рассказывает, как прошел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном:

— По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня. Получив исчерпывающую информацию, эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий российского руководства.