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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с обращением: онлайн

    Путин предложил бойцам «Вагнера» три варианта: трансляция обращения президента

    Сразу после Путин ушел совещаться с силовиками

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    132 комментария

    Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации и бойцам ЧВК «Вагнер». Заявления президента мы опубликовали в этой онлайн-хронике.

    Автор: Городские порталы

    Скриншот: 1tv.ru
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    А вот и та самая открытая часть совещания. Коротко: Путин поблагодарил силовиков.

    Кремль. Новости / Т.me

    Скриншот: 1tv.ru
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    Журналисты кремлевского пула сообщают, что часть совещания Путина с силовиками будет в открытом формате. Официальный телеграм-канал Кремля пока что рассказывает, как прошел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном:

    — По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня. Получив исчерпывающую информацию, эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий российского руководства.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что сейчас президент проводит совещание с силовиками.

    Участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель СК Александр Бастрыкин и министр обороны Сергей Шойгу.

    Скриншот: 1tv.ru
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    — Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.

    Полный текст обращения Путина читайте по этой ссылке.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Полное видео речи.

    kremlin.ru

    Скриншот: 1tv.ru
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    Вот главные тезисы из короткого выступления Владимира Путина:

    • общество и власти проявили высочайшую консолидацию в поддержке конституционного порядка. По словам президента, всех сплотила ответственность за судьбу отечества;
    • организаторы мятежа предали и свой народ, и тех, кого втянули в это преступление;
    • подавляющее большинство бойцов группы «Вагнер» — патриоты России и храбро сражались за ее интересы;
    • Путин предложил бойцам «Вагнера» три варианта: продолжить службу в рядах Минобороны, отправиться домой или уехать в Белоруссию.
    Скриншот: 1tv.ru
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    Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко завтра ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речи не идет.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Бойцам ЧВК «Вагнер» президент предложил подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Путин поблагодарил Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа.

    Скриншот: 1tv.ru
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    По словам президента, с самого начала событий 24 июня по его прямому указанию «предпринимались шаги, чтобы избежать кровопролития».

    Скриншот: 1tv.ru
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    По словам Путина, бойцов «Вагнера» попытались использовать «втемную».

    Те, кто остался, могут уйти в Белоруссию, заверил президент.

    Скриншот: 1tv.ru
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    — Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж, — заявил президент РФ.

    Также Путин отметил, что вооруженный мятеж «в любом случае был бы подавлен».

    Скриншот: 1tv.ru
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    Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал — Путин.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Первым делом президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм и заявил, что «была проявлена высочайшая консолидация общества».

    Скриншот: 1tv.ru
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    Выступление Путина началось.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Смотрите обращение президента в этой трансляции.

    Автор: Городские порталы

    Скриншот: 1tv.ru
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    В кремлевском пуле говорят, что обращение Путина начнется в 22:10 мск.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Тем временем на Первом канале, где будут транслировать выступление Путина, началась новая серия сериала «Великая».

    Скриншот: 1tv.ru
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    Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщает, что в обращении Путина будут «итоги выходных и кадровые вопросы».

    Скриншот: 1tv.ru
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    Журналисты кремлевского пула отмечают, что весь день Путин посвятил подготовке предстоящего заявления и, кроме разговоров с эмиром Катара и президентом Ирана, публичных мероприятий у него не было.

    Скриншот: 1tv.ru
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    Пресс-служба Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского президента.

    — Множество вопросов, вбросов, версий и предположений. Первый расскажет всё, ответит на всё. Совсем скоро! Следите за повесткой, — говорится в телеграм-канале «Пул первого».

    Скриншот: 1tv.ru
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    Сайт Первого канала подтверждает, что скоро состоится обращение президента России.

    Скриншот: 1tv.ru
    Скриншот: 1tv.ru
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    На Первом канале анонсировано обращение президента. «Скоро» — обещает строка в верхней части сайта. Пока идет программа «Время». Ждем.

    Скриншот: 1tv.ru

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