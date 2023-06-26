Путин предложил бойцам «Вагнера» три варианта: трансляция обращения президента

Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации и бойцам ЧВК «Вагнер». Заявления президента мы опубликовали в этой онлайн-хронике.
Автор: Городские порталы
А вот и та самая открытая часть совещания. Коротко: Путин поблагодарил силовиков.
Кремль. Новости / Т.me
Журналисты кремлевского пула сообщают, что часть совещания Путина с силовиками будет в открытом формате. Официальный телеграм-канал Кремля пока что рассказывает, как прошел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном:
— По инициативе эмиратской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном, который был заинтересован услышать оценки ситуации в России в связи с попыткой мятежа 24 июня. Получив исчерпывающую информацию, эмиратский лидер заявил о полной поддержке действий российского руководства.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что сейчас президент проводит совещание с силовиками.
Участвуют генпрокурор Игорь Краснов, глава администрации Кремля Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСО Дмитрий Кочнев, руководитель СК Александр Бастрыкин и министр обороны Сергей Шойгу.
— Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Всё они понимали, в том числе то, что пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе, беспрецедентному давлению извне. Когда на фронте со словами «ни шагу назад!» гибнут наши товарищи.
Полный текст обращения Путина читайте по этой ссылке.
Полное видео речи.
kremlin.ru
Вот главные тезисы из короткого выступления Владимира Путина:
- общество и власти проявили высочайшую консолидацию в поддержке конституционного порядка. По словам президента, всех сплотила ответственность за судьбу отечества;
- организаторы мятежа предали и свой народ, и тех, кого втянули в это преступление;
- подавляющее большинство бойцов группы «Вагнер» — патриоты России и храбро сражались за ее интересы;
- Путин предложил бойцам «Вагнера» три варианта: продолжить службу в рядах Минобороны, отправиться домой или уехать в Белоруссию.
Белорусские СМИ сообщают, что Лукашенко завтра ответит на вопросы журналистов, об экстренном обращении речи не идет.
Бойцам ЧВК «Вагнер» президент предложил подписать контракт с Минобороны, вернуться домой или отправиться в Белоруссию.
Путин поблагодарил Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа.
По словам президента, с самого начала событий 24 июня по его прямому указанию «предпринимались шаги, чтобы избежать кровопролития».
По словам Путина, бойцов «Вагнера» попытались использовать «втемную».
Те, кто остался, могут уйти в Белоруссию, заверил президент.
— Организаторы мятежа предали народ и тех, кого втянули в мятеж, — заявил президент РФ.
Также Путин отметил, что вооруженный мятеж «в любом случае был бы подавлен».
Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал — Путин.
Первым делом президент поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм и заявил, что «была проявлена высочайшая консолидация общества».
Выступление Путина началось.
Смотрите обращение президента в этой трансляции.
Автор: Городские порталы
В кремлевском пуле говорят, что обращение Путина начнется в 22:10 мск.
Тем временем на Первом канале, где будут транслировать выступление Путина, началась новая серия сериала «Великая».
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщает, что в обращении Путина будут «итоги выходных и кадровые вопросы».
Журналисты кремлевского пула отмечают, что весь день Путин посвятил подготовке предстоящего заявления и, кроме разговоров с эмиром Катара и президентом Ирана, публичных мероприятий у него не было.
Пресс-служба Александра Лукашенко также анонсировала выступление белорусского президента.
— Множество вопросов, вбросов, версий и предположений. Первый расскажет всё, ответит на всё. Совсем скоро! Следите за повесткой, — говорится в телеграм-канале «Пул первого».
Сайт Первого канала подтверждает, что скоро состоится обращение президента России.
На Первом канале анонсировано обращение президента. «Скоро» — обещает строка в верхней части сайта. Пока идет программа «Время». Ждем.