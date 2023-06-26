Минобороны: над Черным морем Су-27 сопровождали разведчик и два истребителя ВВС Великобритании

Три воздушные цели, приближающиеся к границе России, были замечены над акваторией Черного моря. Их пришлось разворачивать. Об этом 26 июня сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что для опознания целей и защиты границы в воздух были подняты два истребителя Су-27.
«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании», — говорится в сообщении Министерства обороны.
Когда российские истребители начали приближаться, иностранные военные самолеты развернулись. Су-27 благополучно были возвращены на базовый аэродром.
Минобороны добавляет, что российские истребители действовали в соответствии с международными правилами и не допускали опасного сближения с иностранными самолетами.