Минобороны: над Черным морем Су-27 сопровождали разведчик и два истребителя ВВС Великобритании

Три воздушные цели, приближающиеся к границе России, были замечены над акваторией Черного моря. Их пришлось разворачивать. Об этом 26 июня сообщило Минобороны РФ.



Отмечается, что для опознания целей и защиты границы в воздух были подняты два истребителя Су-27.



«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании», — говорится в сообщении Министерства обороны.



Когда российские истребители начали приближаться, иностранные военные самолеты развернулись. Су-27 благополучно были возвращены на базовый аэродром.

