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    Минобороны: над Черным морем Су-27 сопровождали разведчик и два истребителя ВВС Великобритании

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    Три воздушные цели, приближающиеся к границе России, были замечены над акваторией Черного моря. Их пришлось разворачивать. Об этом 26 июня сообщило Минобороны РФ.

    Отмечается, что для опознания целей и защиты границы в воздух были подняты два истребителя Су-27.

    «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании», — говорится в сообщении Министерства обороны.

    Когда российские истребители начали приближаться, иностранные военные самолеты развернулись. Су-27 благополучно были возвращены на базовый аэродром.

    Минобороны добавляет, что российские истребители действовали в соответствии с международными правилами и не допускали опасного сближения с иностранными самолетами.

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