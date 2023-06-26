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    Ревность по-вологодски: «повалив на пол, прибил гвоздями к полу»

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    Подробности житейской драмы, достойные внесения в пособия по криминалистике, приводит 26 июня пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

    Отличился ранее неоднократно судимый житель Усть-Кубинского района. В одну из квартир вызвали местного участкового инспектора. Когда лейтенант полиции Наталья Шушерова прибыла на адрес, её взору открылась странная и жуткая картина. На полу лежал мужчина с телесными повреждениями редкого свойства, как сказано в сообщении, «в обессиленном состоянии». Приглядевшись, Шушерова вызвала скорую помощь и следственную группу.

    А начиналось всё как классический любовный треугольник. Двое мужчин и дама вместе выпивали и закусывали. В процессе застолья один начал оказывать собеседнице знаки внимания, проигнорировав чувства другого. А тот, между прочим, являлся рецидивистом с богатым жизненным опытом. Это и определило драматургию финала. В какой-то момент потерпевший и сожительница бывалого ушли вместе. Найти предателей было делом пары минут. Дальше — развязка.

    «Обнаружив их в квартире по месту их жительства, подозреваемый нанес несколько ударов своему оппоненту и, повалив его на пол, прибил гвоздями к полу», — говорится в сообщении.

    Судя по прилагаемым фото, с места преступления изъяты молоток и гвозди. По факту причинения тяжкого вреда в отношении 42-летнего жителя села Устье возбуждено уголовное дело.

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    Комментарии 4

    Гость26 Июн 2023 в 18:47
    Квартирка хороша!
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