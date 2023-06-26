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    Экс-профессора МФТИ Голубкина приговорили к 12 годам строгого режима по делу о госизмене

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    Мосгорсуд приговорил бывшего профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сообщает 26 июня пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

    В сообщении сказано, что Голубкин передавал представителям иностранных организаций данные, содержащие гостайну, и поэтому его признали виновным по ст. 275 УК РФ.

    Вину фигурант не признал, передает ТАСС. Его защита пояснила, что в 2018 году руководство ЦАГИ привлекло его к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию гиперзвукового пассажирского самолета. Следствие сочло, что в отчетах по проекту, которые Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна.

    Коллега Голубкина Анатолий Губанов также был арестован по делу о госизмене.

    Голубкин был профессором кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института (МФТИ) и сотрудником Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). Он занимался исследованиями гиперзвука.

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